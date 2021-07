Concurso K-Pop en España 2021: Ina y Pony Squad, grandes triunfadores de una edición apoteósica

El pasado sábado 24 de julio tuvo lugar la novena edición del Concurso de K-Pop en España, de la mano del Centro Cultural Coreano. Por primera vez en su historia y coincidiendo con el décimo aniversario de la entidad, el certamen se ha enmarcado en los Veranos de la Villa de Madrid, contando también con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, y gracias a ello se ha podido celebrar la esperadísima gala en un enclave único: el patio central del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque.

Allí, se dieron cita centenares de personas como parte de un público que animó a lxs participantes hasta el último momento. Y es que el premio al que aspiraban no era baladí: ni más ni menos que 1.000€ para la candidatura ganadora de cada categoría (canto y baile) y la posibilidad de llegar a una gran final que tendrá lugar en Corea del Sur. Eso sí, para ello deberán superar primeramente una ronda eliminatoria que tendrá lugar de manera virtual.

Aunque hubo un gran número de personas que se apuntó al concurso, tan solo 10 artistas y grupos privilegiados pudieron representar su candidatura sobre el escenario de la capital; 5 de ellos lo hicieron en la categoría de canto, y los 5 restantes correspondían a la de baile. Entre las actuaciones encontrábamos un poco de todo: desde la emoción y el sentimiento que caracterizó a varixs solistas, hasta el ritmo y la buena vibra de las agrupaciones participantes.

Una final llena de sorpresas

El youtuber Uy Albert fue el maestro de ceremonias durante toda la noche y se encargó de poner la nota de humor al encuentro. Entre actuación y actuación, el valenciano se encargó de que lxs aspirantes se sintieran lo más cómodxs posible: "ahora mismo estamos tú y yo solos, ¿ves a alguien? Porque yo no", repetía constantemente a cada artista.

No fue fácil para lxs candidatxs ganarse al jurado del concurso, ya que en su decisión serían determinantes tanto la pronunciación en coreano de las canciones, como su puesta en escena. Entre esos jueces se encontraba la conocida cantante de K-Pop Hyemin y que posteriormente también nos regalaría una espléndida actuación sobre el escenario.

Hyemin en los estudios de LOS40 el pasado año 2020. / Lara Úbeda / LOS40

En la categoría de canto, las chicas de Sphynx fueron las encargadas de abrir la gala con su interpretación del tema Next level de Aespa, y dejaron el listón bien alto desde el principio con una magnífica mezcla de dotes vocales y coreografía. Precisamente la categoría de baile se abrió justo después, con el grupo Nova Big Family y la canción Hot sauce de NCT Dream.

El ritmo de estas dos primeras candidatas contrastó con las actuaciones en solitario de las siguientes intérpretes de canto. Angie, defendiendo When this rain stops de Wendy; e Ina, con el tema Where are we now de Mamamoo, pusieron la nota más tierna al concurso con sus baladas. El público enloqueció especialmente con tres actuaciones: las de Pony Squad, Vixen's New Line y PabloFF.

Este último aspirante, tal y como recordó Uy Albert, probó suerte por primera vez en el debut del Concurso de K-Pop en España (2012) y por fin consiguió un merecidísimo segundo puesto en la categoría de baile. Angie fue la ganadora del mismo galardón en la de canto, obteniendo nada menos que 500€ cada unx de ellxs.

Por su parte, los primeros premios (y más deseados) fueron a parar a Ina en canto, y Pony Squad en baile. Tanto la solista como el grupo se llevan 1.000€ y participarán en la eliminatoria que decidirá si ponen rumbo a Corea del Sur para participar en la gran final del certamen a nivel mundial.

¡Enhorabuena a todxs lxs afortunadxs y muchísima suerte en adelante!