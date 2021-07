Opinión dividida sobre la poca higiene de Ashton Kutcher y Mila Kunis con sus hijos

Ashton Kutcher y Mila Kunis se han convertido en una de las parejas más estables de Hollywood y una de la que vive más alejada de los focos mediáticos. Han optado por criar a sus hijos en la intimidad y son pocas las veces que comparten algún detalle sobre esa faceta familiar. Claro que cuando lo hacen, sube el pan.

Ha vuelto a suceder tras su participación el podcast Armchaair Expert de Dax Shepard. En una charla desenfadada, la actriz habló de sus problemas de piel que sólo se solucionaron tras dar a luz cuando sus hormonas se equilibraron. Un tema que derivó en las rutinas de higiene que mantiene la familia que no están dentro de los estándares más comunes.

Al parecer, la pareja no es de las que comparten la necesidad de una ducha diaria. “Me lavo las axilas y la entrepierna todos los días y nada más”, aseguró el actor. Por si esa afirmación no hubiera suficiente para dejar a muchos con la boca abierta, su mujer añadió que no se lava “el cuerpo con jabón” de manera habitual y que sólo se concentra en las partes esenciales.

Una práctica que tiene una explicación. Kunis acudió a su infancia para que la gente entendiera sus hábitos. Cuando era una niña no tenía agua caliente en casa y no se duchaba a menudo y parece que eso es algo que la marcó y que ha perdurado en el tiempo.

Polémica higiene de sus hijos

Para lo de Kutcher no hay explicación, tal vez sea contagio. Y, al parecer es una idea que han trasladado a sus hijos Wyatt y Dimitri, de 6 y 4 años. “Nunca fui esa madre que bañó a mis recién nacidos”, aseguró la madre. “Si puede ver la suciedad en ellos, límpielos. De lo contrario, no tiene sentido”, añadió el padre.

Como era de esperar, una confesión de este calibre ha sido muy comentada en redes.

La paternidad y maternidad es todo un mundo en el que caben muchos patrones de comportamiento. Ellos ya han asegurado que no dejarán nada a sus hijos y que donarán todo a organizaciones benéficas. Igual que ocurre con la higiene, hay mucha gente que no logra entender su manera de afrontar la educación y trato con sus hijos.