Billie Eilish, Melendi, Blas Cantó, Alfred García y Danny Ocean cierran julio con sus nuevas canciones

Ahora sí podemos decir que estamos en el ecuador del verano, pero eso no significa ni mucho menos que se haya acabado la fiesta. Nuestros artistas siguen poniendo banda sonora a estos meses de tanto calor con sus lanzamientos más potentes que ya hemos podido conocer.

Después de que Camila Cabello, Aitana con Evaluna y Ana Mena junto a Nil Moliner fuesen protagonistas de nuestra playlist de la última semana, es el momento de que otra nueva serie de artistas nos brinde sus grandes apuestas veraniegas. ¡Dale al play y disfrútalas!

Viernes 30 de julio

Billie Eilish - Happier Than Ever. ¡Por fin lo tenemos entre nosotrxs! El ansiadísimo segundo álbum de la californiana ya ha visto la luz y confirma la madurez musical de la artista que ya había dejado caer con sus últimos lanzamientos. Pero entre las canciones inéditas que hoy hemos conocido destaca una en especial: la que da nombre al disco, Happier Than Ever. A través de su letra nos relata la relación tan sumamente tóxica que tuvo con su expareja y lo feliz que está ('más que nunca') desde que consiguió deshacerse de él.

Melendi, Mau y Ricky - La Boca Junta. El cantante asturiano por excelencia está de vuelta, ¡y de qué manera! Melendi sigue coqueteando con el pop latino que ya había probado en lanzamientos anteriores como Dímelo o El arrepentido, y nuevamente sus socios llegan desde tierras latinoamericanas. Hablamos de Mau y Ricky; los hermanos Mauricio y Ricardo Montaner comparten escenario con el de Oviedo en su videoclip y se convierten en los simpáticos personajes de un videojuego. La Boca Junta es el anticipo del nuevo álbum de Melendi, que llevará por nombre Likes y Cicatrices y que podremos escuchar a finales de este año 2021.

Blas Cantó, Echosmith - Americana. La historia de amor que nos cuenta el murciano en su nuevo sencillo va más allá de nuestras fronteras: concretamente hasta América. Y no solo por el nombre de la canción, sino también por quienes le acompañan en ella. Varios años después de que Cool Kids sonase en todo el mundo, volvemos a escuchar la voz de Sydney Sierota (Echosmith) junto a la de Blas en este tema que recuerda a los clásicos filmes de amor. Aunque no tienen por qué ser americanos: la británica Love Actually les ha servido de inspiración para promocionarlo a través de sus redes.

Alfred García - Toro de Cristal. Otro que está de vuelta es el artista catalán y su último lanzamiento no dejará a nadie indiferente, tanto por la propia canción como por su videoclip. El actor y director Eduardo Casanova ha sido el encargado de poner imágenes al nuevo sencillo de Alfred, en una pieza llena de color y ambientada en la dictadura norcoreana. El tema, por su parte, supone la apertura de una nueva etapa musical en la carrera del creador de 1016 y anticipa la llegada de su segundo trabajo de estudio, prevista para después de este verano.

Danny Ocean - Apartamento. Él es compatriota de Mau y Ricky, pero deja claro constantemente lo enamorado que está de nuestro país. El artista venezolano suma un nuevo tema a su repertorio y al que acompaña un videoclip rodado en Barcelona. En la letra nos habla de ese flechazo que todxs hemos tenido alguna vez mucho más cerca de lo que nos pudiéramos imaginar, con una persona a la que hemos conocido simplemente por echar un ojo a través de la ventana. Y no hablamos solo de vecinxs, sino también de apartamentos vacacionales como el que inspira a esta nueva canción para Danny Ocean.

Bruno Mars, Anderson Paak (Silk Sonic) - Skate. Después del exitazo que obtuvieron con Leave The Door Open, el dúo de músicos que lleva por nombre Silk Sonic lanza su segunda canción juntos. Bruno Mars y Anderson Paak nos invitan a una 'Summertime Jam', algo así como una fiesta veraniega, aunque finalmente no ha sido este el nombre del sencillo sino Skate. En cualquier caso, vuelve a sonar igual de espectacular que su anterior canción.

Lérica, L-Gante - Cucurucho. Estos gaditanos no paran de crear auténticos pelotazos de verano. Después de Hijos contigo y Hamaca, el dúo formado por Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo ha dado luz verde a la que es ya su tercera apuesta para esta época del año y lo hacen de la mano de un nuevo colaborador, el argentino L-Gante. En esta ocasión, se han propuesto calentar (aún más) el ambiente desde una piscina, y vaya si lo han conseguido.

Nicky Jam - Miami. Uno de los reyes de la música urbana global ha decidido ponerse más romántico y sentimental con esta canción que le dedica a la meca por excelencia del género. Aunque el trasfondo del tema vuelve a ser la melancolía por la ausencia de una chica con la que el cantante tuvo un romance en la ciudad estadounidense.

Jhay Cortez, Skrillex - En Mi Cuarto. Otro que se ha subido al carro de lo urbano es el productor de la larga melena negra. Skrillex viene de triunfar con In Da Getto junto a J Balvin, y esta es su nueva apuesta por el reggaetón junto a Jhay Cortez. Una fusión de estilos que nos encanta y que le da nuevos aires a un estilo que vive el mejor momento de su historia.

Además de estas novedades, también nos han brindado nueva música artistas como Bizarrap, Duki y Nicki Nicole con YaMeFui, Dani Martín y Pole con Piratas de Ciudad, Gente de Zona y Maffio con Háblame De Miami, DJ Snake con You Are My High, X Ambassadors con Okay, Sen Senra y Julieta Venegas con Sin Ti, Juice WRLD con The Party Never Ends o The Kid Laroi con Best For Me.