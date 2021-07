Camila Cabello, Aitana, Evaluna, Nil Moliner y Ana Mena aterrizan con sus nuevas canciones

No importa si hace calor o frío, si llueve o no corre una brisa de aire. Nuestros artistas favoritos siempre tienen la clave para levantarnos el ánimo y hacernos vibrar con sus canciones.

El pasado viernes 16 de julio fueron Morat, Shakira y Don Patricio algunos de los que se encargaron de ponerle ritmo a la semana. Pero ahora llega otro elenco de artistas con los que tampoco dejarás de darlo todo. ¡Dale al play y disfruta!

Viernes 23 de julio

Camila Cabello - Don't Go Yet. La artista está de regreso. Camila ha hecho felices a sus fans con el lanzamiento de este sencillo, en el que apuesta por sus raíces latinas. El sonido de la guitarra y los sonidos tropicales son los protagonistas de todos y cada uno de sus versos. Su videoclip tiene una estética vintage y mucho baile.

Aitana, Evaluna - Aunque No Sea Conmigo. Todos lo esperábamos y al fin está aquí. La colaboración de estas dos jóvenes estrellas de la música llega con una melodía que se queda grabada en la cabeza desde la primera escucha. Su videoclip cuenta una historia de lo más tierna entre dos amigas inseparables que, por cosas de la vida, tienen que irse muy lejos de la otra.

Nil Moliner, Ana Mena - Me Quedo. Si querías buen rollo para esta semana, Nil y Ana te lo traen sin problemas. Ambos artistas unen sus voces en una canción cargada de energía y con unos sonidos que podrían convertirse en los protagonistas de este verano. Me Quedo es el tema que todos queremos escuchar en estos tiempos.

Myke Towers - Almas Gemelas. El que tampoco falla en convertirse en el artista del verano es Myke Towers. El puertorriqueño ha lanzado una canción de puros ritmos urbanos que habla del deseo de compartir su vida con la persona a la que ama.

J Balvin, Metallica - Wherever I May Roam. El colombiano ha cumplido uno de sus sueños. Su banda favorita le ha invitado a formar parte del álbum The Metallica Blacklist, que rinde homenaje a los 30 años que ha cumplido The Black Album. J Balvin versiona el hit Wherever I May Roam y le da su toque más personal.

Cepeda - La Fortuna. Otro que trae buenas energías es Cepeda. Rompiendo con su estilo de balada, el gallego trae un tema de ritmos pop cargados de buen rollo. La Fortuna habla de ese amor en la playa y su videoclip llega con un mensaje que habla de olvidarnos de los estereotipos y las apariencias.

Lil Nas X, Jack Harlow - Industry Baby. Al más puro estilo del rap, ambos artistas nos deleitan con una canción que llega en forma de burla. Lil Nas X ironiza acerca de su revuelo legal con la marca Nike. El rapero interpreta al juez, al acusado, al abogado defensor, a la fiscalía y a uno de los jurados en su videoclip.

Swedish House Mafia, Ty Dolla $ign, 070 Shake - Lifetime. Desde que el trío de DJs anunció su regreso, tanto sus seguidores como compañeros de profesión no han podido guardar la emoción. Después de presentar It Gets Better, el primer sencillo de su próximo álbum, llegan con un nuevo adelanto. Lifetime aterriza con una fusión de sonidos electrónicos y hip/hop que levanta de la silla a cualquiera.

Natalia, Chenoa - Lento. Cuando la amistad de verdad existe, no importan los años que pasen. Eso han demostrado estas dos artistas, que compartieron muchas aventuras en la primera edición de Operación Triunfo. Con una fusión de sonidos latinos, pop y dance, ambas unen sus voces de una manera muy sensual. Hablan de cómo una mujer consigue hechizar a un hombre y él se vuelve loco por ella.

Anne-Marie, Little Mix - Kiss My (Uh Oh). Ya está aquí el nuevo álbum de Anne-Marie. Therapy trae un repertorio de lo más variopinto, y entre sus canciones está la ansiada colaboración con la girlband británica. Con un sample de Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh) de Lumidee, las artistas aportan su toque más personal a este tema de ritmos pop.

Zion & Lennox - Estrella. El dúo también está de estreno con su álbum El Sistema. No solo incluye colaboraciones de infarto, sino también este sencillo de sonidos urbanos que podría convertirse en la banda sonora del verano. ¡A darlo todo!

Otros de los artistas que han revolucionado a sus fans con sus lanzamientos son Natti Natasha, Nio Garcia y Brray con Philliecito, Israel B, C. Tangana y Lowlight con Tranquilísimo, Khalid con New Normal, OneRepublic y Mariah Angeliq con Run, Lorde con Stoned At the Nail Salon, Coldplay con Coloratura, 84 y David Otero con Tormenta Sideral, Marlon y David Summers con Mi Macarena y Jhay Weeler con Dos Tragos.