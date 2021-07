‘Happier than ever’: Billie Eilish se desahoga en una canción dedicada a su exnovio

Si hay dos temas que estén notablemente presentes en el segundo disco de Billie Eilish son el impacto de la fama sobre su persona y el (des)amor. Happier Than Ever nos sigue mostrando a una joven artista en constante amenaza por sus propias sombras que, al mismo tiempo, son las que hacen que su música brille de esa forma tan especial. El mismo día del lanzamiento del álbum completo la estadounidense estrena también el single del mismo nombre que llega acompañado de videoclip.

En las primeras imágenes, la canción se materializa en una llamada telefónica de tono cordial en consonancia a la austeridad sonora y vocal de la primera parte del tema. Sin embargo, nada más colgar, tanto el vídeo como la canción cambian de tercio para mostrarnos a Billie envuelta en una catástrofe de la que finalmente consigue salir a flote mientras la música estalla en un sonido grunge que le ha valido la comparación con Good 4 You de Olivia Rodrigo. En conjunto, las escenas funcionan como una metáfora de una relación amorosa que no llega a buen puerto y de una ruptura que, para ser superada, requiere de una verdadera tormenta de emociones.

El misterioso chico al que Billie Eilish dedica la canción

Gracias a algunos detalles de la letra, hemos podido averiguar quién es el destinatario del mensaje que la artista lanza en Happier Than Ever. Quienes hayan visto el documental Billie Eilish: The World's a little blurry, estrenado en 2021 en Appel Tv, sabrán que hay varios momentos donde Billie habla abiertamente de su tormentosa relación amorosa con el rapero Brandon Adams, también conocido por su nombre artístico 7: AMP. En uno de ellos se muestra una conversación telefónica entre Eilish y Adams donde él confiesa haber conducido borracho.

Pues bien, en Happier Than Ever econtramos un verso donde se hace clara alusión a esta situación, demostrando que la canción no es sino una carta de desahogo de la artista hacia su exnovio: You call me again, drunk in your Benz/ Drivin' home under the influence/ You scared me to death but I'm wastin' my breath/ 'Cause you only listen to your fuckin' friends (me llamas otra vez, borracho en tu Mercedes Benz, conduciendo bajo la influencia del alcohol/ me das un susto de muerte pero estoy malgastando mi palabras/ porque solo escuchas a tus malditos amigos).

Hablando sobre el significado de esta canción, la propia Billie asegura que se trata de una de las canciones más terapéuticas que ha escrito hasta el momento, pues "he gritado desde lo más hondo de mis pulmones algo de lo que no me había atrevido a hablar hasta ahora y ha resultado muy satisfactorio".

Esta no es la única canción del álbum en la que la estadounidense nos abre las puertas de su corazón para mostrarnos las luces y las sombras de su vida sentimental que, como a cualquier otra persona, ha influenciado también parte de su forma de ser. Aunque no sepamos a ciencia cierta si todas ellas van dirigidas hacia el mismo chico, sí está claro que el single que da título al álbum ha sido la forma perfecta para ponerle los puntos sobre las íes a su expareja.