De Ava Max a Ed Sheeran: dos estrellas internacionales abren y cierran la lista esta semana

El de Ed Sheeran con Bad habits ha sido un número uno cantado: después de que el 3 de julio debutase directamente en el #7 de la lista, era de esperar que el británico consiguera, tarde o temprano, el liderato con este single. Menos de un mes ha tardado en situarse en todo lo alto. Con el pelirrojo culmina el repaso en vídeo que hemos preparado con primor y que tienes sobre estas líneas. Se abre, como es lógico, con el farolillo rojo, que esta semana es Ava Max con My head & my heart, tema que también fue número uno. Entre medias, encontrarás la entrada más fuerte, de J Balvin y María Becerra con Qué más pues? (#20), y el subidón espectacular de los rockeros eurovisivos Måneskin con Beggin, que avanza 18 puestos y ya está en el #12 (tras solo dos semanas). El récord de permanencia sigue en poder de C. Tangana con Tú me dejaste de querer (36 semanas; ahora en el #32). Dale al play… y disfruta.