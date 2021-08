Terelu Campos carga contra Olga Moreno: “Pongo mis dos manos en el fuego”

La entrevista de Olga Moreno en Ahora, Olga sigue generando titulares. Muchos apoyaron la intervención de la mujer de Antonio David Flores, pero muchos otros han utilizado su altavoz en los programas de Telecinco para cargar contra la ganadora de Supervivientes 2021 por sus declaraciones en ese programa especial.

La última en alzar la voz ha sido Terelu Campos, amiga íntima de Rocío Carrasco. La colaboradora siempre ha sido muy prudente con este tema. Sin embargo, no se ha querido callar después de todo lo ocurrido en Ahora, Olga, por eso este domingo quiso aprovechar su cita en Viva la vida para poner los puntos sobre las íes.

"A mí no me conmueve y hay muchas faltas de verdad", empezó diciendo Terelu, haciendo referencia a las lágrimas de Olga Moreno cuando hablaba de lo que había sufrido su familia por culpa de la protagonista de la serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

Terelu Campos carga contra Olga, en vídeo

Fue especialmente dura cuando habló del famoso episodio en el juzgado cuando, supuestamente, Rocío no saludó a su hijo y Olga le dijo aquello de "¿en serio no vas saldar a tu hijo?". Esto fue lo que dijo Terelu al respecto: "Eso no se ha producido y pongo mis dos manos en el fuego y las mantengo ahí".

Y añadió: "No es cuestión de fe. Rocío Carrasco no estaba sola, pero hay cosas que no se pueden decir públicamente. Tengo el absoluto conocimiento de lo que hablo y no me meto en charcos de los que no sé salir".