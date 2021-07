‘Ahora Olga’: Olga Moreno advierte de lo más severa y directa a Rocío Carrasco: “No te lo voy a consentir”

Tras la polémica victoria de Olga Moreno en Supervivientes 2021, Telecinco planificó un programa especial donde ésta pudiera contestar a todo lo acontecido en Rocío: contar la verdad para seguir viva. La docuserie de Rocío Carrasco la incluía irremediablemente en muchos de sus testimonios, y tras algunos comentarios de la diseñadora en Honduras, la cadena decidió darle un espacio para responder.

El formato resultante ha sido Ahora Olga, emitido este 28 de julio. Conducido por Carlos Sobera en un plató con varios colaboradores y la obvia protagonista, la mecánica se basaba en preguntarle sobre algunas imágenes de la docuserie. Cabe destacar que, durante su emisión, la diseñadora se ha mostrado de lo más cauta y medida en sus respuestas. Eso sí, alguna de las imágenes de Carrasco han provocado algún que otro momento tenso.

El más destacable se ha producido cuando el programa ha repetido las imágenes que contaban la historia del ingreso de David Flores hijo en el hospital durante unas Navidades. En ellas, su madre contaba lo que para ella fue un momento que le dejó en shock:

Llegamos a esa habitación, abrimos la puerta y la escena que veo es una escena… Dantesca. Veo a un niño más largo que un trinquete en una cama de hospital tumbado, y a una tía igual que yo metida en una cama con el niño. Era Olga.

Aparentemente, Moreno no había visto las imágenes de la docuserie, por lo que no ha entendido a qué se refería Carrasco de primeras. Sin embargo, rápidamente cambiaba su tono y preguntaba al presentadoy colaboradores: "¿Ahí qué da a entender?".

Notablemente alterada, la exsuperviviente dejaba ver que le había sentado bastante mal el calificativo "dantesco" dentro de la anécdota de la madre de su hijastro. Aunque no explicaba por qué, decía ante cámara: "¿Es dantesco que le esté agarrando las vías porque sabe que su hijo duerme hacia abajo? ¿Es dantesco? Porque si va por otro sitio, ahí sí que no se lo voy a consentir. Porque lo único que he hecho es cuidar de sus hijos, que no son míos", contestaba de primeras.

Tras haber vuelto a dejar claro el haberse ocupado de sus hijastros, continuaba su discurso aún más alterada que antes. De nuevo, ponía especial fijación en el adjetivo utilizado por Carrasco: "Si va por ese "dantesca", no te lo voy a consentir. Te lo digo de verdad, de corazón, no te lo voy a consentir. No vayas por ahí, sobre todo por tu hijo, simplemente. Y no digo nada más", continuaba de manera bastante severa.

Finalmente, terminaba su alegato con un "soy la más buena del mundo, pero por ahí no paso si es lo que quiere insinuar" para después preguntarle a los colaboradores de qué se trataba. Aunque no llegó a explicar el porqué de su indignación, Isabel Rábago intentó calmar la situación aclarando que ese fragmento de vídeo es sólo un extracto de una parte de la docuserie, y que aún así sólo se refería al shock que podría haber supuesto verla "usurpando" su papel de madre.