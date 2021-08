Suspenden un concierto de Sergio Dalma por animar a saltarse el protocolo anti-covid

La polémica tras la suspensión de un concierto de Sergio Dalma dentro del ciclo de Las noches del Malecón en Murcia está servida. La noticia está corriendo como la pólvora por las redes sociales donde ya es tendencia y copando titulares en los medios de comunicación de toda España. El solista ya se ha disculpado públicamente.

"Vamos a interrumpir el concierto cada vez que les manden sentarse" se puede escuchar decir al artista de Sabadell en un vídeo de apenas 20 segundos en el que también se percibe a varios de los asistentes de pie y bailando. Una situación que rompe el protocolo anti-covid establecido por esta organización (y otras muchas similares) para la celebración de conciertos.

Según se recoge en varios diarios como La Verdad de Murcia, la actitud de Sergio Dalma fue desafiante hacia la organización. "Es una pena, yo lo siento muchísimo, pero realmente la organización no tiene la culpa de esto, la tiene el cantante. Él llega sabiendo las normas que tiene que cumplir y ha entrado directamente diciendo que todo el mundo arriba. Entonces, lógicamente, la organización tiene que cortarlo por responsabilidad. Se le ha avisado en varias ocasiones, no ha querido escuchar y ha desafiado a la organización" explica un miembro de seguridad de Las noches del Malecón.

Esta entidad ha emitido un comunicado lamentando las molestias provocadas por la suspensión en sus redes sociales: "Sentimos mucho lo que acaba de suceder. Llevamos dos meses trabajando sin descanso para que todo salga bien, cumpliendo todas las normas marcadas por el Gobierno Regional y las autoridades sanitarias. No podemos permitir que nadie, sea quien sea, ponga en riesgo todo el esfuerzo realizado durante los más de sesenta shows que hemos celebrado en nuestra tercera edición. Estamos viviendo momentos muy difíciles y no le vemos ningún sentido a actitudes que inciten a saltarse las normas. No hemos tenido ningún incidente hasta esta última noche, hemos sido ejemplo del cumplimiento estricto de las normas y no podíamos dejar que fuera distinto en nuestra última noche. Más aún cuando han estado bien claras desde el comienzo del ciclo. Sabemos que no era la noche que estabais esperando, pero tampoco lo ha sido para nosotros".

Sergio Dalma pide disculpas al público y a la organización

El cantante de Sabadell ha emitido también un comunicado en sus redes disculpándose por lo sucedido en la noche del 1 de agosto en Murcia: "Buenos días. Ante lo sucedido ayer en mi concierto durante el ciclo Las noches del Malecón de Murcia, quiero pedir disculpas al público y a la organización. Lo cierto es que alguans personas estaban levantándose para bailar en su asiento y yo me excedí en mi ánimo de intentar que todos disfrutaran, desde su asiento, pero de pie y siempre con mascarilla. Eso incumplió el protocolo del ciclo de conciertos, porque no se hacer, y por ello pido disculpas. Por otro lado, y ante la avalancha de comentarios en redes y medios de comunicación que dan lugar a malinterpretaciones, quiero dejar clara una cosa: no soy negacionista. Soy un artista que ha retomado una gira tras casi dos años de parón por esta horrible situación, con un protocolo exhaustivo anti covid para todo el equipo y para mí mismo. Siempre he animado al público a ser responsable y prudente, y cuento con la pauta completa de la vacuna desde hace meses. Siempre llevo mascarilla y de hecho ayer dejé claro al público que no se la quitara durante mi concierto, ni de pie, ni sentado. Solo quería que la gente se leventara desde su asiento a disfrutar de algunas de mis canciones, insisto, siempre con mascarilla. De todas formas, mi actuación ayer no fue la adecuada y pido disculpas a todos por ello. Espero que estas palabras sirvan para dejar claras mis disculpas y mi apoyo total a la #CulturaSegura. Gracias, Sergio Dalma".