Sergio Dalma: sus 10 mejores canciones

Cuando hablamos de solistas masculinos de nuestro país un nombre como el de Sergio Dalma no puede faltar. Con ya más de 30 años de trayectoria a sus espaldas, la del artista catalán es una de las voces más características y reconocibles a nivel nacional, con una carrera de lo más exitosa también en el mercado italiano.

Líder en ventas desde el primero de sus discos, su carrera fue catapultada hasta lo más alto tras su paso por Eurovisión en 1991, representando a España con el que se convertiría en uno de los grandes himnos de su carrera: Bailar Pegados.

Su estilo personal y sus letras llenas de sentimiento, han acompañado a sus incondicionales fans a lo largo de sus 17 álbumes de estudio, el último de ellos, 30…y tanto, conmemorando sus tres décadas dedicadas a la música con sus grandes clásicos y con una exitosa colaboración titulada Donna, junto a Andrés Ceballos, vocalista de Dvicio.

Las 10 mejores canciones de Sergio Dalma

Escoger tan solo una decena de las creaciones de Sergio Dalma, con una vida entera dedicada a la música, no es tarea sencilla. Sin embargo, desde LOS40 hemos hecho una recopilación de las 10 canciones imprescindibles en su discografía, temas que resulta prácticamente imposibles no conocer y que nunca faltan en sus directos.

Esa Chica Es Mía

Es la canción que daba nombre a su álbum debut en 1989 y con la que consiguió liderar las listas de éxitos de nuestro país. Una canción por la que el paso del tiempo no pasa en vano y que debe ser enmarcada en la época a la que pertenece porque, como afirmó el propio Sergio Dalma: "Hoy me lloverían palos por cantar Esa chica es mía".

Bailar Pegados

Probablemente la canción más reconocida de la carrera de Sergio Dalma. Una balada absolutamente atemporal que aún sigue siendo de las favoritas de los más románticos, así como una de las más sonadas en bodas. Un tema imprescindible gracias al cual España consiguió el cuarto puesto en el Festival de Eurovisión, lo que supuso un gran despegue internacional para el artista.

Galilea

Al igual que Bailar Pegados, Galilea es una de las canciones favoritas de los fans de Sergio Dalma y también se encuentra dentro de sus segundo álbum: Sintiéndonos la piel. Un tema que cantó a dúo con la italiana Laura Pausini.

La Vida Empieza Hoy

Uno de los clásicos más queridos por su público y que encontramos en el tercer disco de Sergio Dalma, titulado Adivina. Una canción optimista y llena de energía con un mensaje de lo más positivo basado en la filosofía carpe diem: "La vida empieza hoy / Ya veremos qué pasa mañana / Si todo sale bien / Morderemos los dos de la misma manzana / Será como será / Seré como yo soy / Lo que me dé, yo le doy / Porque sé que esta vez / He pegado en la diana / La vida empieza hoy".

Tú

Con una de las bases más reconocidas llegaba Tú, un canto lleno de fuerza sobre la sensación de querer compartir con todo el mundo la suerte de estar enamorado. Todo un éxito en cada uno de sus conciertos.

Gloria

Probablemente sea una de las letras más coreadas y una de las melodías más pegadizas de entre las canciones de Sergio Dalma: "Gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo / Quémame en tu fuego, fúndeme en la nieve / Que congela mi pecho, te espero Gloria".

El Mundo

Uno de los singles más aplaudidos de Vía Dalma II y el primero de este proyecto en el que Sergio Dalma adaptó a nuestro idioma grandes canciones en italiano.

Yo No Te Pido La Luna

Todo un clásico de la música italiana que, en nuestro país, triunfó gracias a la voz de Sergio Dalma. Una canción que interpretó en los Grammys Latinos del 2012 junto a la italiana con Daniela Romo.

Te Amo

Si buscas la declaración de amor perfecta, ¡aquí la tienes! Una canción sobre el enamoramiento, las relaciones, el perdón y la parte más física del amor. Sin duda una de las imprescindibles de Sergio Dalma.

Si Te Vas

Corría el año 2013 cuando Sergio Dalma lanzó su disco Cadore 33 con esta canción sobre las duras despedidas tras un desamor titulada Si Te Vas como carta de presentación.

Tan solo una pequeña muestra de las grandes canciones que Sergio Dalma ha regalado a la música de nuestro país, sin olvidar otros de sus grandes éxitos como Pasarán Las Horas, El Jardín Prohibido, Maravillosa Criatura, Ave Lucía o No Me Digas Que No.

Y si tú tuvieras que elegir una canción de Sergio Dalma, ¿cuál sería?