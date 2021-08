Pedro Capó confiesa que renunciaría a un mes de gimnasio por un millón

Conectamos con el músico puertorriqueño Pedro Capó para hablar de su nuevo material discográfico, pero no pudimos evitar jugar con él a Ni Por un millón para comprobar lo difícil que es "comprarle". ¿Sería capaz de cambiar el éxito de Calma por un millón o por alguna cifra en concreto?

"Calma me llena de orgullo no solamente por el éxito y los números que ha tenido sino también porque habla de las cosas sencillas de la vida, a las que todos tenemos acceso. Habla de mi cultura, de donde crecí, mi manera de apreciar las cosas sencillas era ir a la playa con mi mamá. Qué bonito que el mundo conectara con eso. Independientemente de nuestras cuentas bancarias, todo el mundo puede abrirse una cervecita, irse a la playa y disfrutar del día", explica Capó sobre uno de sus mayores hits.

¿Y sobre Nicki Nicole y De La Ghetto? ¿Podría haber renunciado a ellos para el Remix de Tu Fanático? Pedro nos dejó claro que en su proyecto artístico no hay nada negociable, pero... ¿y si le preguntamos por el gimnasio? Por un milloncito sí sería capaz de renunciar a un mes de pesas.

Pedro Capó es un auténtico rey de las colaboraciones. Con su tema de 2018 Calma, en el que colabora Farruko, ha superado los 2 mil millones de reproducciones en Youtube. Hace tan solo unas semanas nos sorprendió en su nueva canción en colaboración con la artista mexicana Sofía Reyes en Casualidad, un track que reivindica el presente y que está sonando en todas partes.

"No he estado en ninguna colaboración que no disfrute. Siempre entro si hay una química bonita o una admiración hacia el artista", llegó a confesar en LOS40 Global Show a Tony Aguilar.

Munay, el último disco de Pedro Capó

En septiembre de 2020, el músico puertorriqueño Pedro Capó lanzaba por fin su esperadísimo álbum Munay. Una colección de 11 canciones que, a través de sus letras y su sonido festivo, consiguen vertebrar la esencia de su música, tan rica porque proviene de muchos lugares.

Munay es un vocablo quechua que significa amor absoluto. La conexión entre esta lengua y Capó es el chamanismo amazónico, cuyos rituales practica desde hace dos décadas. Viaja con frecuencia a la selva peruana para participar en retiros espirituales y para “limpiar mi cuerpo y mi alma”, en palabras del propio músico.