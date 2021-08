¿Qué va a pasar la semana del 2 al 6 de agosto en la serie ‘Dos vidas’?

Televisión Española ha conseguido formar el tándem perfecto en la franja de la tarde con Servir y proteger y Dos vidas. Los espectadores de La 1 están enganchados a ambas ficciones y, como ya te hemos adelantado todo lo que va a pasar en la producción de corte policial, ahora toca dar todas las claves de los capítulos de Dos vidas que se van a emitir esta semana. En LOS40 te lo contamos todo.

Capítulo 131: lunes 2 de agosto

Julia no es capaz de superar el shock que le ha producido ver a Tirso besando a Olga. Su indisposición hace que Diana coja el mando del taller, algo que trae de cabeza a todos los trabajadores, mientras Elena intenta que su amiga levante cabeza. Ajenos a esto, Olga, Tirso y el resto de vecinos, deciden ir a buscar a Erik, que no aparece tras la discusión con su madre. En África, la noticia de la muerte de Alicia sacude a todos los habitantes de la colonia. Nadie da crédito a lo sucedido, pero este no será el único acontecimiento que remueva los cimientos de Río Muni. Y es que Víctor, que acaba de ser arrestado por alta traición, consigue escaparse de los guardias y ahora está en busca y captura.

Capítulo 132: martes 3 de agosto

Julia está decidida a declararse a Tirso pese al beso que vio entre él y Olga. Pero en el último momento, toma consciencia de lo que va a hacer y se retracta. El amor no correspondido lleva a Julia a sumirse en una profunda tristeza y dejadez. Tanta, que Diana y Elena se confabulan para ponerle fin de una vez. Por su parte, Dani por fin le cuenta a su madre que es un chico trans, pero la reacción de Elena no es la esperada por su hijo. En Río Muni, Kiros le confiesa a Carmen que el niño que espera Enoa no es suyo y que la boda es de conveniencia. Pero Carmen tiene muchas dudas de seguir adelante con su romance. A eso, se suma su preocupación por la reciente acusación y desaparición de su ex prometido. La joven no concibe que Víctor sea culpable, por lo que empieza a indagar para saber la verdad. La culpa y la tristeza por la muerte de Alicia están muy presentes en Inés, Ángel y Linda. Pero es esta última, la que comienza a sospechar que, detrás del suicidio de Alicia, hay algo más.

Capítulo 133: miércoles 4 de agosto

Julia regresa al taller después de varios días en casa intentando sobreponerse al beso entre Tirso y su cuñada. Pero no termina de sentirse cómoda en presencia de Olga, y ésta se da cuenta de que algo sucede. Tirso, que también está preocupado por la distancia de Julia. Se presenta en su casa para saber de una vez por todas qué sucede. Cloe, cansada de que Erik esté siempre lamentándose, le recuerda que está siendo muy injusto con su madre y quizá deba darle la oportunidad que siempre reclama para sí mismo. En Río Muni, Carmen intenta sobreponerse al dolor de perder a Kiros y para ello centra sus energías en encontrar a Víctor. Pero la joven no cuenta con ser señalada por Ventura, quien está convencido de ser ella quien esconde a su hijo. Mientras, Ángel empieza a sospechar que Inés ha tenido algo que ver en la muerte de Alicia, una sospecha que también comienza a nacer en la propia Inés. Y es que los amantes encuentran motivos para desconfiar el uno del otro.

Capítulo 134: jueves 5 de agosto

Julia ha visto claro que está enamorada de Tirso, pero resulta que él y Olga acaban de empezar una relación. Julia intenta sobreponerse al chasco, pero le cuesta. Tras romper con Sergio, se pregunta si alguna vez conocerá a alguien que la quiera tanto como la quiere él. Ribero no acaba de superar el final de su noviazgo con Cloe: siente que no solo la ha perdido, sino que estaba tan unido a ella que la ruptura lo ha dejado vacío. Cloe procura hacerle ver que él tiene su propia identidad y que lo que le ocurre es que necesita armar una vida nueva sin depender de ella. En Guinea, Víctor sigue en paradero desconocido y la preocupación de Carmen crece. Inés, vuelve a abrir la librería tras la muerte de Alicia, pero enseguida descubre que clientes y proveedores la ven como la madre del traidor y no quieren tratos con ella. En vísperas de su boda con Enoa, a Kiros lo vence el desaliento: sabe que está haciendo lo correcto, pero se siente condenado a una vida infeliz y fundada en la mentira, eso lo atormenta.

Adelanto del capítulo 134 de 'Dos vidas' / TVE

Capítulo 135: viernes 6 de agosto

Julia, perpleja por la declaración de amor de Sergio, no tiene más remedio que ser totalmente honesta. Pero él no estaba preparado para semejante dosis de sinceridad y parece dispuesto a devolverle el dolor que le ha causado, multiplicado por diez. Erik será víctima también de un gran desengaño. Incapaz de gestionar su disgusto, vuelve a convertirse de nuevo en el joven conflictivo que los vecinos no quieren ni ver. Río Muni vive uno de sus días más tristes. El velatorio de Alicia se antoja el momento más aciago hasta la fecha. Pero la Guardia Colonial hace su aparición en él, atestiguando que lo peor estaba por llegar. A pesar del dolor, Carmen sigue obcecada en averiguar dónde se oculta Víctor y si se encuentra bien. Una inquietante nota anónima que llega a sus manos parece darle la razón: algo se oculta tras de la versión oficial. Y entre tanta tristeza, la colonia espera que la boda de Kiros y Enoa aporte una nota de alegría. La colonia espera y espera, pero… ¿es que los novios no piensan llegar?