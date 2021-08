Dolly Parton usó las ganancias de ‘I Will Always Love You’ de Whitney Houston para revitalizar un barrio negro

I Will Always Love You es una de las canciones más románticas de todos los tiempos, y es inevitable asociarla a Whitney Houston, que la popularizó para la banda sonora de la película El guardaespaldas, que protagonizó junto a Kevin Costner en 1992. Sin embargo, no todo el mundo sabe que, en realidad, la canción es una versión que la desaparecida artista hizo de la original, que fue escrita y grabada en 1973 por Dolly Parton, la reina del country.

Fue un éxito sin parangón, y la misma Parton reconoció en una entrevista con Oprah Winfrey la emoción que sintió al escuchar la versión, que al principio costó reconocer. Fue en un viaje en coche, mientras conducía, que escuchó la voz de Whitney Houston y tuvo que frenar por lo nerviosa que se puso, y así poder escucharla al completo.

Siguiendo con la tradición filántropa de Dolly Parton, que ya conocimos después de que la artista donara un millón de dólares para la investigación de la vacuna contra el coronavirus de Moderna, hemos conocido otra importante acción. Su versión de I Will Always Love You se convirtió en uno de los mayores éxitos de Houston y otorgó a Parton una enorme cantidad de dinero en forma de royalties. La cantidad no está confirmada, pero Forbes calcula que es de unos 10 millones de dólares de la época. Eso fue en 1992, por lo que, debido a la inflación, al cambio podrían equivaler al doble.

La propia Parton ha confirmado recientemente que hizo un buen uso de todas esas ganancias. En el programa Watch What Happens Live, presentado por Andy Cohen ha explicado cómo decidió invertir esa cantidad: comprando una oficina en una comunidad predominantemente negra. "Me compré mi gran complejo de oficinas en Nashville", contaba hace unos días. "Entonces pensé: 'Bueno, pues es un sitio maravilloso en el que estar", relataba.

Dolly Parton - I Will Always Love You (Live)

"Me compré una propiedad por ahí, en lo que era la zona negra de la ciudad. Eran en su mayoría familias negras, gente que vivía por allí. Estaba fuera de la famosa zona de la Avenida 16 y pensé: 'Bueno, pues voy a comprar este sitio, todo el centro comercial", explicaba. Parton se puso en la piel de la cantante para tomar la decisión: "Pensé: 'Este es el sitio perfecto para mí', pensando como si yo fuera Whitney". Así quiso rendirle un cierto homenaje a la mujer que le había dado toda esa fortuna, y ayudando a reactivar un barrio que hace casi 30 años estaba de capa caída.

"En su mayoría eran familias negras y personas que vivían allí", recordó la cantante. "Era todo un centro comercial. Y pensé: 'Este es el lugar perfecto para mí, considerando que era Whitney. Solo pensé: 'Esto fue genial. Voy a estar aquí con su gente, que también es mi gente. Y me encanta el hecho de que gasté ese dinero en un complejo. Y pienso: 'Esta es la casa que construyó Whitney", continúa relatando Parton.