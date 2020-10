'I Will Always Love You' de Whitney Houston consigue un nuevo y redondo récord en Internet

Si hacemos un ranking con las canciones más románticas de todos los tiempos, está claro que no puede faltar I will always love you. El tema, interpretado por Whitney Houston, ponía banda sonora a la película El Guardaespaldas, en la que todos disfrutábamos viviendo esa historia de intenso amor entre ella y Kevin Costner.

Ahora la canción ha batido un récord en Internet, y el vídeo oficial en Youtube ha llegado a superar los mil millones de visitas en la plataforma audiovisual más conocida del mundo. De esta forma, tal y como apunta Billboard, Whitney Houston es la primera solista de los noventa en entrar a la prestigiosa lista de la que también forman parte otros grupos, como Nirvana o Guns N'Roses.

Hay que recordar que I will always love you fue escrita y grabada originalmente en 1973 por la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, después llegó la versión country, escrita para su compañero y mentor Porter Wagoner, tras tomar la decisión de seguir una carrera como solista. Varios años más tarde, en 1992, Whitney Houston la grabó para la película El Guardaespaldas, logrando pasara 14 semanas en el número uno de las listas de éxitos, y desde entonces se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos y el más vendido por una mujer en la historia de la música.

Después de la muerte de la artista, en 2012, el sencillo regresó a las listas y se convirtió en el segundo en alcanzar una posición entre los tres primeros puestos en diferentes carreras musicales.

El vídeo musical fue dirigido por Alan Smithee, y comenzaba con la interpretación de la canción que Houston hacía al final de la película. El él podemos ver a la cantante con un traje color azul oscuro, sentada en un teatro vacío con la luz de los reflectores sobre ella, cantándole a su amado. Al final ella grita su amor sentada entre la nieve y se intercalan escenas de la película a lo largo de todo el clip.