El alcalde de Ourense anuncia el comienzo de la instalación de las luces de Navidad ¡en pleno agosto!

La noticia se ha convertido en tendencia en las redes sociales y es casi titular de apertura en los grandes medios de comunicación nacionales. El alcalde de Ourense confirmaba el comienzo de la instalación de las luces de Navidad ¡en pleno mes de agosto!

"Nunca antes se había hecho con tanta previsión" explica el citado alcalde Gonzalo Pérez Jácome que ha basado su decisión en el hecho de que el pasado año la empresa adjudicataria de montar la instalación navideña no pudo entregar el 'alumbrado' hasta mediados de diciembre.

Si ya nos sorprendía ver los turrones y los mazapanes en algunos comercios a finales de septiembre o comienzos de octubre lo de comenzar a montar el alumbrado para las Navidades en pleno agosto es la gota que colma el vaso. De hecho en las redes miles de usuarios ya sean ourensanos, gallegos o del resto del país han comentado no sin cierta ironía la noticia.

Sin embargo hay que precisar que los trabajos que ha anunciado el alcalde se refieren a la instalación eléctrica no a la colocación de bombillas, guirnaldas y otros elementos decorativos. El alumbrado tendrá lugar el viernes previo al puente de la Constitución como recogen en el Faro de Vigo. El edil ha explicado que "sería un error encenderlas en noviembre como en otras ciudades porque desvirtúa y satura el efecto de la Navidad".

Eso, hai q aproveitar q está barata.... — chorima (@chorima5) August 2, 2021

Pero pese a estas palabras, los tuiteros no han dejado pasar la oportunidad de sacar punta al asunto con su peculiar sentido del humor. "Tampoco hay que pasarse, se refieren al alumbrado de 2021, no de 2022... Casi que es mejor que no lo quiten, pienso" escribía un usuario.

Otros han tenido claro que tal y como está el precio de la luz no hay mejor momento para adelantar el alumbrado: "¿3 de agosto y en Orense ya están con las luces de Navidad? Parece que a ellos no les han subido la luz" o "Así aprovechan que ahora la luz está barata".

Aunque siempre hay quien apuesta por un análisis más sosegado como Jorge Gómez en Twitter: "Creo que en mi tierra se han vuelto un poco locos. El Ayuntamiento de Ourense comienza a colocar el alumbrado de Navidad y Vigo lo hará mañana. ¿No creen ustedes que es un poco pronto?. Así las cosas tradicionales pierden su valor".