Camilo y las expresiones españolas: ¿Sabe lo que es ‘pegarse una buena’? ¿Y ‘estar en la edad del pavo’?

Camilo está a tope con la gira de presentación de su más reciente proyecto musical. Mis Manos Tour está recorriendo toda España desde hace semanas y lo seguirá haciendo durante todo el mes de agosto con entradas agotadas en la práctica totalidad de sus fechas anunciadas.

El solista colombiano se ha convertido en uno de los grandes nombres de la industria mundial y en las próximas semanas tendremos la suerte de disfrutar de sus directos en nuestro país. Pero antes de que se suba al escenario hemos querido ponerle a prueba sobre expresiones españolas que quizá escuche en sus conciertos. ¿Le suena 'pegarse una buena' o 'Llevarte al huerto'?

¿Sabe qué es darle vuelta a la tortilla? Y ya que estamos, ¿con cebolla o sin cebolla? El autor de éxitos como Tutu que conquistó a Shakira sale muy bien parado de nuestro test repletas de expresiones populares y da en el clavo con 'me importa un pepino', 'ponerse las pilas', 'estar como una cabra'...

Para aquellas en las que Camilo no terminaba de encontrar el significado, para eso estaba Óscar Martínez para explicárselo. Nosotros sólo podemos desearle 'mucha mierda' aunque esta confiesa el músico es una expresión muy universal.

“Es la primera gran gira de mi vida. Es un momento único y me siento muy agradecido. Es una experiencia espiritual. Es literalmente nuevo. No sé cómo va a reaccionar al público. Estoy contando los minutos para que sea una realidad. Lo que nosotros logramos hacer en la tarima es mucho más grande que mis aspiraciones. Es mucho mejor de lo que soñaba. Verlo todo me llena de ilusión. Hay muchas sorpresas que no puedo contar" nos explicó sobre el inicio de este tour.

Camilo es uno de los compositores e intérpretes de mayor calado en la actualidad. Lo avalan sus increíbles melodías en canciones como Vida de Rico, Bebé, Millones, Favorito, Tutu, Ropa cara... y también los datos. Sus vídeos arrasan en Youtube y cada single que saca se convierte en un hit viral.

La mejor prueba de ello es que ha colgado el cartel de entradas agotadas en casi todos sus próximos conciertos en España. ¿Quieres verle en directo? Pues date prisa porque quedan muy pocas para su directo en Úbeda y en Las Palmas de Gran Canaria a finales de agosto y comienzos de septiembre.