Las últimas imágenes de Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw incluyen spoiler de 'Sexo en Nueva York'

Los fans de Sexo en Nueva York cuentan los días para poder disfrutar de And just like that… el esperadísimo reboot de la mítica serie en la que Sarah Jessica Parker daba vida a la siempre estilosa Carrie Bradshaw, personaje que marcó su carrera y a una generación entera, convertida en un ícono de moda internacional. Ganas que aumentaron aún más desde que se supo que Mr. Big (Chris Noth) también estaría presente en el reboot de la serie.

Tal es la expectación por saber qué ocurrirá con los nuevos capítulos de Sexo en Nueva York, que los rodajes en ‘La gran manzana’ están siendo bastante complicados tanto para el equipo técnico como para los actores. ¿El motivo? Entre papparazzis y fans, los spoilers sobre qué nos espera en And just like that… están a la orden del día. Tanto que llegó incluso a darse la filtración de parte de la trama cuando, según Page Six, Charles Hunt, un técnico de sonido cometió un grave error al dejar un guión por ahí a la vista de periodistas y curiosos. Por lo que, si no quieres descubrir mucho en torno a qué ocurrirá en la serie te avisamos de que deberías parar de leer.

El spoiler que podría haber desvelado la imagen de Carrie y Mr. Big

Fue a raíz de la supuesta filtración de dicho guion cuando se habló de la posibilidad de que Carrie Bradshaw y Mr. Big se hubieran divorciado de cara a este reboot. Lo que significaría que el personaje más icónico de Sarah Jessica Parker volvería a estar soltera después de haber cumplido los 50 y dando una oportunidad de mostrar sus típicas aventuras amorosas de la serie en una etapa mucho más madura.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth en el rodaje de 'And just like that..' / Getty Images / Photo by RCF/MEGA/GC Images

Acorde con esto, las últimas imágenes del rodaje en las que se ve juntos a la protagonista y a su compañero, no han sido pocos quienes las han analizado hasta el más mínimo detalle hasta descubrir el dato que habría dado la razón a ese supuesto rumor sobre el divorcio: ninguno de los dos actores llevaba sobre sus dedos una alianza de casados que, en caso de continuar juntos, deberían llevar puesta. De esta forma, parece que los fans ya han sacado sus propias conclusiones.

¿Será el final de una historia de amor que ha perdurado desde el principio de la serie? Por no hablar de que el romance entre Carrie y Mr. Big también fue el epicentro de las dos películas de Sexo en Nueva York, en las que tras varias idas y venidas e, incluso, plantones en el altar, terminaron dándose el “sí, quiero”. de momento y teniendo en cuenta que aún no existe una fecha estimada para el estreno de And just like that… tan solo queda esperar para ver realmente qué ocurre con una de las parejas más populares de universo de las series.