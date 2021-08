Blas Cantó, sobre ‘Americana’ y Echosmith: “A Sydney le gustó tanto que grabó su parte de madrugada”

Blas Cantó sigue en la cresta de la ola después de su experiencia en Eurovisión. Representar a todo un país ante millones y millones de personas en el evento musical más importante del año en Europa no es tarea fácil, pero él lo hizo de una manera espléndida. Y si algo ha demostrado desde entonces, es que hacerlo te da una visibilidad enorme y la oportunidad de colaborar con artistas de talla mundial, como los invitados estelares de su última canción.

Seguro que tú también te acuerdas del tema Cool Kids, todo un himno de denuncia contra el acoso escolar que unos norteamericanos llamados Echosmith hicieron sonar en todo el mundo entre los años 2013 y 2014. A ellos les une algo más que la música, porque sus integrantes son hermanos. Sydney, Noah y Graham Sierota están detrás de un proyecto musical que por aquel entonces contaba con otro de sus hermanos, Jamie, aunque él acabó abandonando la banda. Y por si les habías perdido la pista desde aquel gran éxito, han vuelto dispuestos a que se vuelva a hablar y mucho de ellos.

En la voz de Sydney, su vocalista y líder, Echosmith regresa al panorama musical por todo lo alto de la mano de Blas Cantó y su nueva canción. Y claro, una colaboración con tanta altura ha llenado de orgullo al artista murciano, por lo que su título es todo un homenaje a la tierra de la que proviene la familia Sierota: Americana.

"Nuestra película es inglesa, no americana"

Tal y como nos cuenta el propio Blas, la relación entre Echosmith y el intérprete de Voy a quedarme no es nueva, sino que se remonta a 6 años atrás, a raíz de un concierto de la banda celebrado en Madrid. "Lo pasamos muy bien en su concierto y yo no me acordaba de que nos saludamos y que nos conocimos; ella (Sydney) me lo tuvo que recordar". Porque la vida de un artista está tan llena de ajetreo que es difícil asimilar incluso experiencias tan importantes como esa: "Es raro que a veces no te acuerdas de las cosas que has hecho o que te han pasado en años atrás, y es como un sueño".

El cantante hace después una confesión sobre su compañera de canción, a la que parece que le convenció la idea desde el primer momento. "Ella es encantadora, estoy muy contento con la colaboración y a ella le encantó la canción. Desde que se la pasamos, enseguida grabó su parte. Era de madrugada y le gustó tanto que tenía que hacerlo en ese momento".

De cara a su promoción en redes sociales, se les ocurrió utilizar el universo cinematográfico creado a raíz de su letra ("este amor es como una película Americana") para anticipar el lanzamiento de la canción mediante un guiño a una de las películas románticas más conocidas de todos los tiempos: Love Actually. La mítica escena de los carteles protagonizada por Andrew Lincoln sirvió de inspiración a Blas Cantó para empezar a desvelar algunos versos de Americana, pero había un pequeño problema: esa cinta era... inglesa. Y así se lo tuvo que recordar su compañera a través de Instagram.

Aunque Blas y Sydney no sean por sí mismos los protagonistas de la historia que cuenta la canción, han demostrado tener una química impresionante y admirarse enormemente el uno al otro. Algo de lo que pueden presumir después de conocer el resultado de esa unión, porque Americana es cuanto menos contagiosa y no te la vas a poder sacar de la cabeza en cuanto la escuches por primera vez (si es que no lo has hecho aún). Y si ya le has dado la oportunidad y quieres conocer todos los entresijos del sencillo, dale al play y deja que sea el mismo Blas Cantó quien te los cuente.