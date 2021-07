Blas Cantó anuncia Americana a lo ‘Love actually’

Blas Cantó ha puesto la cuenta atrás en marcha para el estreno de una de sus colaboraciones más internacionales de su carrera. El músico presentará este fin de semana su nueva canción Americana en la que colabora con Sidney Sierota, la vocalista de Echosmith. Pero antes de su estreno oficial, ya se ha convertido en una tendencia por su forma de anunciarlo.

Porque el guiño cinematográfico a Love actually hace que nos preguntemos cómo habría estado Blas Cantó en el papel de uno de los protagonistas de esta comedia romántica. Aunque en este caso el murciano le ha dado la vuelta a la declaración romántica del personaje interpretado por Andrew Lincoln al de Keira Knightley.

No ha habido "Say it's Carol Singers" pero sí otros carteles con mucho sentido del humor: "Solo contigo quiero bailar, me tienes loco, me tienes mal, este amor es como una película Americana". Así desvelaba el solista parte de la letra desafiando a sus seguidores: "¿Os atrevéis a cantarla sin saber la melodía? Ya tenéis parte de la letra y el instrumental. Venga va, vamos a reírnos 🤪 (o a sorprendernos)".

Apenas unas horas después su compañera en la canción también publicaba un vídeo contestando a los famosos carteles: "Dear Blas, I love your video, but I have to tell you something, the movie you're tryng to copy is british, and ours is... Americana" ("Querido Blas, me encanta tu vídeo pero tengo que decirte algo: la película que estás intentando copiar es británica y la nuestra es... Americana")

El próximo 29 de julio se estrenará en todas las plataformas la canción que unirá las voces de Blas Cantó y Sidney Sierota de Echosmith. Y por lo visto en sus perfiles oficiales en las redes sociales, ambos artistas no pueden estar más emocionados ante su primera colaboración conjunta.

Ahora sólo nos queda esperar para ver si esta presentación a lo 'Love actually' tiene algo que ver con el videoclip que verá la luz este mismo jueves. "Viene algo nuevo que os va a encantar... Está increíble y no puedo dejar de escucharlo" escribió Blas Cantó hace unos días en las redes sociales. ¡Esta espera va a acabar con nosotros! ¿Alguien tiene el cartel preparado de 'Blas, estrénala ya'?