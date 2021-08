Josep Pedrerol interrumpe sus vacaciones para volver a ‘El chiringuito’ y ¿cumplir su amenaza?

Este jueves se pararon todas las rotativas después de que el FC Barcelona anunciase que Leo Messi dejaba el club para siempre por "razones económicas y estructurales". Tal revuelo se lió que Josep Pedrerol interrumpió sus vacaciones de verano para volver a ponerse al frente de El chiringuito y tratar el tema del momento.

En este programa especial, que se emitió en laSexta y Mega, se habló largo y tendido de la marcha del delantero. La audiencia quería ver la reacción del presentador y la de todos sus colaboradores, pero también querían saber si Pedrerol cumpliría con su promesa.

Hace unos meses, concretamente en noviembre de 2020, cuando se empezó a rumorear sobre la salida de Sergio Ramos del Real Madrid y de Messi del Barça, el periodista lanzó una amenaza a los clubs de fútbol. "Messi queda libre en dos meses, Ramos puede firmar también con quiera en dos meses. Messi está harto de los Griezmann, Florentino no le da dos años a Ramos", explicó.

💥“SI MESSI Y RAMOS SE VAN, DIMITO”.



El EDITORIAL de @jpedrerol que podría marcar un antes y un después en #JUGONES. ¿SUCEDERÁ?

pic.twitter.com/5XoAxMQStg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 12, 2020

Y añadió después, muy serio: "Messi es el mejor del Barça, Ramos es el mejor del Madrid. Os digo algo: si se van los dos, dimito".

Esta advertencia de Josep Pedrerol no tardó en salir durante la emisión de El chiringuito. No obstante, el 'rey del otro cortijo' prefirió no dar una respuesta en ese momento. "Luego os hablo de mí y de mi dimisión. Ahora no toca que os lo cuente. hablamos de Messi primero y, luego al final, os cuento qué va a ser de mi vida a partir de hoy".

Pero al final del programa no dijo nada. Lo que hizo fue cebar un segundo programa especial para este viernes en Mega: "Mañana hay programa especial. Y os digo algo: suelo cumplir lo que digo". ¿Lo hará? ¿Mantendrá lo que dijo en noviembre de 2020? Hagan sus apuestas...