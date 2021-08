Guns N' Roses estrena 'Absurd', su primera canción inédita en 13 años

La banda de Hollywood Guns N' Roses ha vuelto a publicar material inédito después de haberse pasado 13 años sin hacerlo. El grupo formado por Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer y Melissa Reese ha vuelto a las andadas hace solo unas horas con uan versión de estudio de la canción Absurd, un tema que presentaron en directo esta misma semana y que supone su primera publicación de material completamente nuevo en más de una década.

Absurd, que está producida por el propio Axl Rose y Carman Constanzo y grabada y mezclada por este segundo, fue escrita por los miembros de la banda en 2001, exactamente 20 años antes de que se hayan lanzado a sacar su verisión de estudio.

El tema, tal y como recoge la agencia Efe, nació bajo el título Silkworms durante las jornadas de preparación de su sexto disco de estudio Chinese Democracy, que finalmente vio la luz en 2008 y que es, de momento, el último álbum con cortes propios y nuevos que la banda estadounidense ha ofrecido a su público.

Absurd, cuya letra desglosaremos a contincuación para que los más fans puedan animarse a cantarla junto a Axl Rose, es una pieza de rock contundente que ya puede escucharse en plataformas digitales como YouTube y Spotify.

La letra completa de Absrud, la nueva canción de Guns N' Roses

Ha-oww



Listen motherfuckers to the song that should be heard

Back down in the gutter is more than you deserve

Screaming fucking banshee, you know that’s what you are



Pussy full of maggots, isn’t that absurd

Dizzy little dreamer with your head down in the stars

Fucking little schemer lost yourself inside the art

Syphilitic priestess baby, I know who you are

Parasitic demon sucking acid through your heart

Screaming fucking banshee, you know that’s what you are

Pussy full of maggots, isn’t that absurd



Absurd

Absurd

Absurd

Ha-oww

Ha-oww

Just another life slips away

Ha-oww



Listen motherfuckers to the song that should be heard



Back down in the gutter is more than you deserve

Screaming fucking banshee you know that’s what you are

Pussy full of maggots, isn’t that absurd



Absurd

Ha-oww

Absurd

Absurd

Guns N' Roses está de gira

Después de muchos meses la banda Guns N' Roses se volvió a subir a un escenario la semana pasada en Boston para actuar ante 30.000 personas. Sin embargo, y pese a que al fin han retomado unos concietos que tendrían que haber tenido lugar en 2020, Axl Rose y los demás no pisarán Europa hasta el año que viene.

La bandan anunció en abril que que se habían visto obligados a retrasar los conciertos que tienen previstos en España, Portugal, Noruega, Irlanda, Inglaterra y otros tantos países del continente a 2022, por lo que en nuestro país no les podremos ver hasta el próximo 7 de junio, cuando, si todo va bien, se subirán al escenario del Estadio Benito Villamarín.