Cali Y El Dandee y Boza estrenan el videoclip de ‘Por Ella’, su nuevo tema juntos

Ay Oh



Sírveme otro trago

Dale que yo lo pago

Quiero brindar por ella

Porque la tengo a lado



Todavía esta temprano

Y pa eso yo trabajo

Quiero brindar por ella

Porque la tengo a lado

Porque me enamore de ti

Se enamoro de mi

Nadie se puede ir

Hoy tomamos hasta que el sol salga

Me quedo aquí

Vuélveme a servir

Que la vida es una sola

Y contigo la quiero vivir



(Yo)

Todas las veces que tomamos

Brindamos y nos parrandeamos

Y quiero brindar contigo

Porque te tengo aquí a mi lado

Sabes que ese culito me tiene ¿??

Contigo me caso

Y con gusto me quedo amarrado

Y es que estas re-chula

Mami tu tienes todo

Y bajita estatua honey

Estas perfecta para travesuras

Existen muchas pero tu eres la mas dura



Y si me llego a morir morir morir

Yo siempre estuve pa ti pa ti pa ti

Siempre te hago venir venir venir

Pa que no te olvides de mi de mi de mi



Sírvame otro trago

Dale que yo lo pago

Quiero brindar por ella

Porque la tengo a lado

Y todavía esta temprano

Y pa eso yo trabajo

Quiero brindar por ella

Porque la tengo a lado

Porque me enamore de ti

Se enamoro de mi

Nadie se puede ir

Hoy tomamos hasta que el sol salga

Me quedo aquí

Vuélvemelo a servir

Que la vida es una sola

Y contigo la quiero vivir



Dale dale

Suelta el pelo

Mano al cielo

Ojito miel

Caramelo

Cintura como coca-cola wow

Se rompe TikTok si mueve la cola wow

Dale dale

Suelta el pelo

Mano al cielo

Ojito miel

Caramelo (Tra tra tra contra la pared)