La emocionante despedida de Almudena Cid a Paloma del Río en su adiós a los Juegos Olímpicos

Paloma del Río es una de las grandes voces del deporte olímpico español. La periodista y comentarista deportiva se ha pasado al frente de los Juegos Olímpicos en TVE desde que en 1988 empezase a darle voz a la gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje artístico e hípica y finalmente ayer, si no hay cambios de última hora, puso punto y final a su andadura con las Olimpiadas después de nada menos que 15 ediciones.

La periodista, que tiene ahora 61 años, tiene previsto jubilarse a los 63, por lo que, aunque todavía estará al frente de las retransmisiones de los diferentes Mundiales de estas categorías deportivas, cuando lleguen las Olimpiadas de París en 2024 seguramente ya se encuentre disfrutando de su retiro laboral.

Por eso, y aunque todavía le quedaba por delante la emisión de la ceremonia de clausura de Tokio 2020, su compañera y ex gimnasta Almudena Cid, con quien ha trabajado durante los últimos siete Juegos Olímpicos, quiso dedicarle una muestra de agradecimiento pública.

"Paloma, me gustaría terminar... no sé si es tu última retransmisión, porque yo pisé dos veces el tapiz, eso quiere decir que no sabemos qué va a ocurrir porque quedan Mundiales y Europeos, pero yo quiero darte las gracias por el espacio que le has dado al deporte minoritario y femenino", arrancó la ex gimnasta cuando todavía estaban en directo y tal y como se puede ver en un video que ella misma ha compartido en las redes sociales.

"Gracias a ti han tenido voz deportes que tenemos que mirar en las últimas páginas de los periódicos y que les dedican muy poco tiempo en los telediarios pero tú has sido capaz de ponernos voz a muchos deportistas. Consideramos que eres la banda sonora de nuestras vidas. Así que gracias por todo lo que nos has dado, lo que nos estás dando y lo que espero que nos sigas dando", concluyó Cid ya visiblemente emocionada.

Única e irrepetible. Aun quedan muchos encuentros por delante. pic.twitter.com/1L3ovKxZ6Q — 𝐀𝐥𝐦𝐮𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐂𝐢𝐝 (@almudenacid) August 8, 2021

Del Río, que había tomado notas mientras Cid hablaba, le contestó también intentando contener la emoción: "Bueno, esta es la última, salvo sorpresas, retransmisión de gimnasia olímpica que voy a hacer. En dos meses tenemos el mundial Almu, y me queda la ceremonia nada más. Pero todo en esta vida empieza, todo en esta vida acaba, y yo he sido muy feliz haciendo los Juegos Olímpicos. Muy feliz”. Nunca me imaginé que estaría en estas circunstancias y solo quiero darle las gracias a la gente", dijo Paloma públicamente.

La periodista quiso agrader a los seguidores de la gimnasia y los deportes minoritarios el apoyo que le han brindado a lo largo de los años. "Si algo ha valido el esfuerzo, pues adelante", indicó la comentarista.

Además, Paloma del Río también quiso agradecerle a Almudena Cid su apoyo durante los últimos años. "Muchas gracias a ti también Almu, que han sido siete Juegos Olímpicos contigo y yo estoy emocionadísima de que las cosas mejoren", añadió la periodista, que justo después de poner fin a la retransmisión se fundió en un abrazo con su compañera.