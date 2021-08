Blas Cantó habla de Auryn y su vida tras Eurovisión: “Cuando nombro a Auryn lo hago con todas las letras”

El 28 de julio de 2016 saltó una noticia que nadie esperaba y que cambió por completo el transcurso de la música hecha en España. El grupo Auryn decidía darse un descanso y sus cinco integrantes comenzaron sendas carreras en solitario. Blas Cantó, Álvaro Gango, Carlos Marco, David Lafuente y Dani Fernández dejaban de trabajar juntos, aunque no por ello les iría nada mal en sus vidas desde entonces. De una manera u otra, todos han encontrado su sitio durante los años siguientes.

En el caso de Blas, es evidente el gran éxito que ha cosechado en el último lustro, y que le ha brindado oportunidades únicas como representar a nuestro país en el Festival de Eurovisión. Algo que no está de más recordar que también intentó de la mando de la banda de la que había formado parte, y que supuso la primera gran aparición pública para Auryn. Fue en 2011 cuando el quinteto probó suerte en Destino Eurovisión, el espacio de TVE del que saldría la representación española para aquel año, y no les fue nada mal: llegaron a la gran final, aunque no pudieron hacer nada ante Lucía Pérez y Que me quiten lo bailao, canción finalmente elegida.

De esta primera etapa guarda un recuerdo muy bonito el cantante murciano, a juzgar por las palabras que le ha dedicado a la que fuese su casa musical durante todos esos años, en su entrevista con LOS40. "No me olvido de dónde vengo, y cuando nombro a Auryn lo hago con todas las letras de esa palabra. No me dejo ni una y se me llena la boca", decía a propósito del aniversario de su separación. Además confiesa: "Es de donde vengo y estoy muy orgulloso porque muchos chicos de mi edad hubieran querido estar ahí".

Blas Cantó, sobre Eurovisión y Voy a quedarme: "Me siento orgulloso porque conseguí terminarla"

Blas nos ha hablado también sobre su paso por Eurovisión, habiendo tenido ya la oportunidad de recuperarse de todas las emociones que le dejó vivir una experiencia tan grande como esa. Y es que el hecho de que coincidiese con un momento muy duro para el cantante en lo personal ha sido condicionante en ella.

"Ha sido el momento más difícil y más maravilloso de mi vida; se han unido la emoción y la aventura con el dolor por todo lo que estaba pasando", asegura. Unos meses antes de la final eurovisiva, Blas Cantó perdió tanto a su padre como a su abuela y quiso dedicarles expresamente la canción Voy a quedarme, elegida para ser interpretada sobre el escenario de Rotterdam.

Es por ello que el propio artista temía no ser capaz de contener las lágrimas cuando llegase el gran momento, pero finalmente pudo hacerlo. "Cantar la canción ante casi 300 millones de espectadores me hace sentirme orgulloso de mí, porque he conseguido terminarla", ha confesado a LOS40.