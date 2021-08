Los peores recuerdos de Selena Gomez de su época de chica Disney: “Renuncié a mi vida”

Cada vez son más las estrellas Disney, ellas y ellos, que recuerdan su época por la factoría de animación de una manera no demasiado positiva (por decirlo suavemente). No cabe duda de que los focos de la fama no son asimilables para muchas estrellas pero los testimonios van más allá de ello. El último, el de Selena Gómez.

La ex chica Disney acudió a un panel de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos, el TCA Summer 2021 Tour, en el que analizó sus pasados papeles televisivos y los futuros y hubo tiempo para hablar sobre su etapa en el canal Disney.

El testimonio es desolador: "Renuncié a mi vida por estar en Disney a una edad muy temprana. No sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era una niña que no sabía lo que hacía, sólo corría por el set...".

Con 15 años estaba participando en Los Magos de Weaverly Place y se había convertido en toda una estrella sin casi saber lo que tenía que hacer y lo que el mundo podía esperar de ella: "Ahora me siento como una esponja. Absorbo toda la sabiduría que puedo. El nivel de sofisticación del material es la primera razón por la que quería hacer esto" explicó Selena Gomez.

Y lo que el mundo esperaba de una chica Disney era una vida perfecta sin una sola mancha: "Todavía vivo con la sensación de que la gente me sigue viendo como una chica Disney. Ese era mi trabajo en cierto modo: ser perfecta. Te consideran una figura a la que los niños admiran, y allí se lo toman en serio... Ahora me avergüenzo cuando pienso en esa actitud. Pero cuando el mundo te pone en un pedestal, piensas que no puedes hacer nada malo".

Después de lanzar un nuevo álbum de estudio, ahora Selena se centra en su carrera como actriz: "Resulta muy agradable regresar a la pantalla chica y que me den un papel acorde a mi edad real, lo cual es algo que rara vez sucede. No sé si soy una buena actriz, solo me limito a hacer mi trabajo".

No es su único proyecto del 2021 después de que anunciase su nueva línea de bañadores. Su línea vió la luz el pasado mes de julio de la mano de la firma La'Mariette y queda claro a juzgar por la imagen que la propia Selena Gomez sabe como vender sus productos convirtiéndose en su primera modelo que luce sus diseños. No cabe duda de que con su cuerpo reivindicará la naturalidad como ya hizo hace algunos meses explicando que ya no escondía sus marcas de la piel.