Aitana agradece a Antonio Banderas por una de “las experiencias más bonitas” de su vida

La carrera de Aitana ha ido viento en popa desde que salió de la famosa academia de Operación Triunfo. La joven catalana puede presumir de tener varios hits a sus espaldas y de ser una de las estrellas españolas más solicitadas del momento. ¿Y qué hacen las estrellas? Pues codearse con otras estrellas.

De este modo, el pasado mes de marzo, la artista conoció a uno de los actores españoles más internacionales y famosos de todos los tiempos. Hablamos, por supuesto, de Antonio Banderas.

La artista de 11 Razones coincidió con él en la 35ª Edición de los premios Goya, en la que el malagueño ejerció de maestro de ceremonias. Aitana fue una de las artistas invitadas a cantar en la gala. Para la ocasión, la joven interpretó una preciosa versión del tema de Happy Days are Here Again de Barbra Streissand que enamoró al público. Sobre todo por ese halo de esperanza tan necesitado en estos momentos.

Aitana felicita a Antonio Banderas por su 61 cumpleaños

Este martes, 10 de agosto, el actor ha soplado 61 velas. De este modo, Aitana ha querido felicitarle a través de sus redes sociales, recordando el encuentro que tuvieron en los Goya y dedicándole unas bonitas palabras.

“Feliz cumpleaños Antonio Banderas. Fue un gran honor conocerte, gracias por haberme dejado vivir una de las experiencias más bonitas de mi vida”, ha escrito la joven ante sus mas de 2,7 millones de seguidores y seguidoras. Y es que para la artista fue un enorme placer poder actuar en la gala de cine más famosa de España.

Las dos fotos que ha elegido Aitana representan la naturalidad de ambos dos. En la primera aparece la joven apoyándose en el brazo de Antonio para colocarse el tacón durante uno de los ensayos. En la segunda vemos a los dos artistas en un selfie de lo más natural.

Sin duda, y teniendo en cuenta la enorme proyección de Aitana, estamos seguros de que volverán a coincidir en más de un evento.