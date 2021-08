¿Por qué es importante la escena post-créditos de ‘El Escuadrón Suicida’?

James Gunn sigue liderando la taquilla gracias a El Escuadrón Suicida, su salvaje cinta de acción centrada en los antihéroes más famosos y violentos del universo DC. Y a pesar de sus tibios resultados en su fin de semana de estreno (se esperaban 30 millones y apenas ha alcanzado los 27), la cinta se ha convertido en una de las más vistas del verano.

Muchos fans de las cintas de superhéroes saben perfectamente que estas suelen esconder tras sus títulos de crédito escenas que amplían su universo o que dan pistas sobre el futuro de un personaje. Quienes tienen paciencia obtienen su premio.

En El Escuadrón Suicida no iba a ser de otra forma, y más siendo una película firmada por Gunn, quien estuvo en nómina de unos Marvel Studios obsesionados con las escenas post-créditos [a partir de aquí habrá spoilers, así que si no has visto la película quizás deberías dejar de leer].

El Escuadrón Suicida - Trailer Oficial

SPOILERS: Una escena con significado

La escena final de El Escuadrón Suicida es especialmente relevante para comprender cómo será el futuro de la franquicia. Tras los acontecimientos vistos durante la cinta, casi al final de la película, el personaje de Idris Elba, Bloodsport, dispara en el cuello al de John Cena, Peacemaker. Todo apunta a que lo ha matado, más cuando el edificio del que se ha escapado la famosa estrella de mar gigante se derrumba con él dentro.

Sin embargo, en la escena post-créditos de la película vemos a John Economos (Steve Agee) y Emilia Harcourt (Jennifer Holland) caminando junto a un doctor que les está explicando que hay alguien que ha sobrevivido a la batalla final. Uno tiene la esperanza de pensar que el adorable personaje de Polka Dot-Man (David Dastmalchian) no ha sido realmente aplastado por una roca gigante, pero en realidad descubrimos el pastel pocos segundos después: el misterioso superviviente es Peacemaker, quien ha quedado malherido pero no muerto.

¿Qué relevancia tiene este guiño? Pues, prácticamente, toda la del mundo, ya que James Gunn prepara para HBO Max una serie exclusiva de ocho episodios sobre Peacemaker, o Pacificador, protagonizada por John Cena. Muchos nos preguntábamos si esa ficción iba a contextualizarse antes o después de los acontecimientos de El Escuadrón Suicida, pero Gunn lo tiene claro: siempre es mejor seguir la línea argumental en el punto en el que se quedó. Así que lo que veamos en la serie Peacemaker tendrá como punto de partida esa escena post-créditos de El Escuadrón Suicida. A partir de enero de 2022 podremos disfrutar de ella.