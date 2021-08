‘Inocentes’: lo que va a pasar este martes en la serie turca de Antena 3

Inocentes, la nueva apuesta en ficción de Antena 3, continúa su incursión en la parrilla. La serie turca pretende ocupar el gran hueco que dejó Mujer en el prime time de la cadena con una historia diferente, aunque tiene algunos puntos en común con la de Bahar. ¿Lo conseguirá?

La audiencia todavía se está haciendo a esta nueva telenovela. No es fácil consolidarse en la programación después de un fenómeno como Mujer, y más ahora que el consumo televisivo está bajo mínimos por las vacaciones de verano. Sin embargo, poco a poco, los espectadores están respondiendo a la llamada de Inocentes.

De momento, más de un millón de espectadores siguen todos los pasos de Han e İnci, los principales protagonistas de Inocentes. Quieren saber todo lo que les pasa por adelantado, por eso desde LOS40 te traemos hoy un avance del capítulo que emite Antena 3 este martes 10 de agosto.

Lo que va a pasar en 'Inocentes'

Gülben sigue pensando que Esat está casado con Esra. No puede parar de darle vueltas y eso le provoca un inmenso dolor, pero no se lo puede contar a nadie, claro. Por otro lado, Han no se ve capaz de compartir su inmensa felicidad con sus hermanas, pero sí lo hace con su padre. Sin embargo, las cosas se pondrán feas para Hikmet, que emìeza a tener problemas de memoria. Por si esto fuera poco, Han e İnci no pueden disfrutar de su merecida luna de piel porque surge un problema en casa y tienen que volver rápidamente.

Los planes de Antena 3



Si consigue la respuesta deseada, Inocentes podría tener un largo recorrido en el prime time de Antena 3. El culebrón turco no tiene muchos capítulos, pero ha sido renovada por una segunda temporada y la cadena principal de Atresmedia Televisión podría seguir con sus planes iniciales si se hace con los derechos de esos nuevos episodios.