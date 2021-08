Barei, Lorena Gomez y más artistas homenajean al fallecido Samuel con una canción

Barei, Lorena Gómez y más artistas se han lanzado a dedicarle un homenaje en forma de canción al joven Samuel y a todo el colectivo LGTBIq. La muerte del gallego víctima de una brutal paliza en las calles de A Coruña por su condición sexual ha sido uno de los acontecimientos más trágicos vividos en la sociedad española en este año.

La injusticia de esta situación ha movido a muchos artistas a alzar su voz ante un crimen homófobo que jamás debería producirse en el siglo XXI. De todo ello estamos teniendo un testimonio directo gracias a las redes sociales de la propia solista.

"Hoy he llorado toda la mañana... Es lo que tiene la música y el talento de algun@s artistas... que te traspasan por dentro como Lorena Gomez. Vosotrxs pedisteis que continuara esas 4 frases que vomité aquel día pensando en #samuel y en todo el colectivo #lgtbiq y las convirtiera en canción, vosotrxs propusisteis artistas para darle forma a este abrazo en forma de canción y yo solita me lié la manta a la cabeza y empecé a llamar y escribir a muchxs compañerxs que ya son amigxs y muchxs otrxs a lxs que admiro pero ni siquiera conozco en persona...".

Así ha explicado Barei el germen de una canción que pronto podría ver la luz y en la que están trabajando múltiples artistas intentando expresar todo el amor hacia todo el mundo y denunciar la injusticia el odio de quién se cree mejor por su forma de amar.

"Y personas increíbles con corazones generosos y comprometidos es lo que me he encontrado dándome un Sí casi a ciegas. Esto, querida tribu, ya ES UN HECHO 🏳️‍🌈🥰🙏 GRACIAS SIEMPRE por incitarme a soñar en GRANDE 🤗 Gracias @ruben_soundcook por darle tanto amor a cada ida de olla que se me ocurre en el camino ❤️" concluía la madrileña en su perfil oficial.

El mensaje de Barei inmediatamente encontró respuesta en su colaboradora ya anunciada, Lorena Gómez: "Tenéis tanto talento y sois tan buena gente que así da gusto . Un placer formar parte de este proyecto . Esto solo acaba de empezar ❤️".

Además, en el mensaje de la intérprete han dejado también comentarios artistas de la talla de Chenoa o Sofía Ellar aunque de momento no se ha confirmado que vayan a formar parte de esta canción homenaje con la que rendir tributo a Samuel e inmortalizar su memoria para siempre.