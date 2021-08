The Weeknd consigue nuevo récord con ‘Blinding Lights’, superando a Imagine Dragons

Puede que, para gran parte de la población, el último año y medio haya sido el peor de sus vidas, pero no para The Weeknd. El canadiense se ha convertido en una de las mayores estrellas de la década gracias a su último álbum After Hours. El álbum, el cuarto de su carrera, se lanzó a principios del 2020 y desde entonces no ha dejado de sonar.

Sin duda, el tema que más ha sonado durante estos meses es Blinding Lights, que ya se encuentra entre las canciones pop más exitosas de la década. ¡Y no nos extraña! El tema suma más de mil millones de reproducciones entre el videoclip y el lyrics en Youtube. Además, solo en Spotify suma más de 2.400 millones de escuchas.

Pero la cosa no se queda ahí, ¡ni mucho menos! Esta misma semana, Blinding Lights ha cumplido un nuevo récord: la canción que más semanas seguidas lleva sonando en la lista de Billboard.

La canción entró el 14 de diciembre de 2019 en la lista. Lo hizo directamente al número 11 y alcanzó el número 1 el 4 de abrul de 2020. Ahora, 87 semanas después, el tema sigue sonando desde el nº16. Vamos, que queda Blinding Lights para rato.

The Weeknd supera a Imagine Dragons

De esta manera, The Weeknd supera a Imagine Dragons con su Radioactive, que estuvo en la lista entre 2012 y 2014. ¡Toda una proeza!

Pero no es el único récord que ha tenido Blinding Lights estos meses. ¡Ni mucho menos! La canción ha estado dentro del top 5 estadounidense durante 43 semanas. ¡Una auténtica locura!

Récords en LOS40

Blinfing Lights también ha hecho historia en la lista de LOS40. La canción estuvo más de 65 semanas en la lista, teniendo el récord de permanencia más longevo desde que se creó la lista en 1966.

El tema de Abel Tesfaye consiguió ser número uno hasta en tres ocasiones. Vamos, que no paraba de sonar. Y es que Blinding Lights ya forma parte de la historia del pop.