Lizzo bromea con una colaboración con Harry Styles y acaba confirmando a Cardi B

"Este es el hombre con el que haré mi nueva colaboración a dúo. Él es Harry Styles". Con ese mensaje Lizzo despertó la atención mundial hace unos días anunciando su regreso a la actualidad musical con nuevo disco.

Sin embargo, todo se trataba de una broma como la propia artista confirmaba a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales. Pero entonces fue cuando entró en marcha la segunda parte de su plan: confirmar a su verdadera colaboradora: Cardi B.

La rapera contestó a uno de sus mensajes con un "¿Qué está pasando? ¿Por qué llamas tan temprano? Son las nueve de la mañana". Una hora no demasiado habitual para las estrellas de la música pero que sirvió para confirmar su dueto.

Rumours será la primera canción que Lizzo publicará después de dos años de ausencia musical después de conquistar al público y la crítica con su anterior trabajo, Cuz I love you, con el que arrasó en las principales galas de premios, incluyendo los Grammy.

Una canción que se ha fraguado durante meses y que los fans demandaban. De hecho Cardi B ya mandaba amor a Lizzo a través de las redes a comienzos de año. Con un tweet, la cantante de Up compartía imágenes explosivas de la estadounidense y las titulaba con un "estas fotos lo hacen por mí". A los segundos de la publicación, las redes sociales ya ardían por las especulaciones de una posible colaboración entre las dos potentes mujeres.

No es la primera vez que Cardi dejaba caer lo mucho que admira a Lizzo. Ya en septiembre de 2020 admitió que era uno de sus fichajes para un cameo en el vídeo de WAP junto a Megan Thee Stallion que tantas alegrías les ha dado. Tenía muy claro que quería que hiciese una aparición en la parte audiovisual del proyecto, pero tristemente, la artista estaba fuera de la ciudad cuando se produjo la grabación.

Tendremos que esperar hasta este próximo viernes 13 de agosto para poder disfrutar de su sonido a través de las principales plataformas de streaming. Durante los últimos meses la cantante fue dejando pistas de su trabajo como una imagen en el estudio junto a Mark Ronson.

Cuando uno de sus seguidores le preguntó si acaso estaba preparando un nuevo disco de estudio, la estadounidense contestó con una mezcla de ironía y sarcasmo: "Por supuesto que no... No hice un álbum. No estoy en el estudio. Este no es Mark Ronson".