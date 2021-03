Cardi B confiesa que quiere colaborar con Lizzo, pero advierte a sus fans: “dejad de presionarme”

Cardi B vuelve a irrumpir en Twitter para mandar algo de amor a la rapera Lizzo. Con un tweet, la cantante de Up compartía imágenes explosivas de la estadounidense y las titulaba con un “estas fotos lo hacen por mí”. A los segundos de la publicación, las redes sociales ya ardían por las especulaciones de una posible colaboración entre las dos potentes mujeres. Y aunque es verdad que a Cardi le encantaría trabajar con ella, no se tomó estos mensajes de la mejor manera.

Su respuesta a los dos minutos fue “okey, pero dejad de presionarme para que haga cosas. No puedo mandar amor a otras personas sin recibir un 100% de mensaje de ‘collab collab collab’”. Y añadía a la conversación con sus fans “¿puedo hacer primero una canción en la que pueda meterla?”.

No es la primera vez que Cardi deja caer lo mucho que admira a Lizzo. Ya en septiembre admitió que era uno de sus fichajes para un cameo en el vídeo de WAP junto a Megan Thee Stallion que tantas alegrías les ha dado. Tenía muy claro que quería que hiciese una aparición en la parte audiovisual del proyecto, pero tristemente, la artista estaba fuera de la ciudad cuando se produjo la grabación. “Yo estaba como, oh my god, porque tenía una completa visión de cómo quería ver a Lizzo y todo”, dijo hace meses.

Ella aseguró que se estaban mandado DM’s para que esto sucediese, pero no hubo forma de cuadrarlo. La vocalista de Press contaba a Hot 97 la causa por la que Lizzo es una en su lista de artistas con las que trabajar. “Es importante incluir mujeres diferentes con razas diferentes que vienen de contextos completamente diferentes y que son poderosas e influyentes”, explicaba Cardi que siempre ha estado muy comprometida con la diversidad en sus trabajos.

Otras posibles colaboraciones

La rapera que está rompiendo récords en la industria musical, manifestaba en Twitter el deseo de hacer una canción con otra gran estrella (una muy diferente al estilo de Lizzo). Ella fue Mariah Carey que dijo en una entrevista a Interview Magazine: “Has obtenido menos de lo que otros artistas que no son de color, y aun así tu influencia ha ido más allá. Así que arreglemos eso. Vamos a hacer eso, vamos a lanzar nuestra colección de sujetadores, y un día de estos, ¿podemos hacer una canción juntas?".

A lo que Cardi respondía emocionada: "Me encantaría hacer eso. Me gustaría hacer un tema que llegue al alma. Me rompiste el corazón cuando tenía 11 años y ni siquiera tenía novio". ¿Con qué fusión nos sorprenderá Cardi B primero? Y tú, ¿eres Team Lizzo o Team Carey?