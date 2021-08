‘Pepas’: el éxito de Farruko que amenaza con destronar a ‘Todo de ti’ como la canción del verano

En plena era urbana y latina, sigue habiendo hueco para otro tipo de sonidos que, paradójicamente, acaban por llevarse todo el protagonismo. Este fenómeno lo hemos vivido ya con Rauw Alejandro y su Todo de ti, convertida en la firme canción de este verano de 2021, y lo hemos vuelto a presenciar como un deja vu con su compatriota Farruko.

Su nombre también está intrínsecamente asociado a la época estival desde que hace dos años llamase a darnos un chapuzón en la playa y desconectar de todo junto a Pedro Capó. Su canción Calma, que tuvo una primera versión con Capó en solitario y otro nuevo remix de la mano de nada menos que Alicia Keys, se convirtió en una de las más escuchadas del verano de 2019, aunque los números que consiguió no se acercan ni de lejos a los que ha cosechado su canción más reciente hasta la fecha.

El artista de Puerto Rico no llamó especialmente la atención con el lanzamiento de una canción que lleva por nombre Pepas, y es que Farruko ya acostumbraba a cambiar el reggaetón por otros estilos más propios del folclore latino. En esta ocasión hablamos de una guaracha, corriente musical originaria de Cuba y que también se popularizó rápidamente desde el siglo XIX en países como Argentina, Colombia o el mismo Puerto Rico. Eso sí, es natural pensar que el sonido más puro de este estilo está lejos de parecerse al ritmo electrónico de Pepas.

Nombres como los de IAmChino o Víctor Cárdenas aparecen en la producción del tema; este último estuvo detrás también de otro éxito del verano de 2019, Baila conmigo, junto a Dayvi y Kelly Ruiz. Sin duda, todo un experto en encontrar los ritmos más pegadizos dentro de la fusión urban-EDM. De hecho, este nuevo éxito se acerca mucho más al sonido electrónico que al urbano, y sus trompetas recuerdan en buena medida a la anterior producción de Cárdenas. Incluso hay quien, dentro de España, ha comparado este tema con el bakalao valenciano que abanderaron artistas como Chimo Bayo.

El significado de 'pepa'

Ante el innegable pelotazo que ha sido Pepas, hay quien se pregunta qué significa su título. Y no, no tiene nada que ver con ninguna mujer cuyo nombre real sea Josefa o María José. En la tierra de Farruko, 'pepa' puede significar tanto 'pepita' (igual que en España) como 'fuerza', aunque el siguiente verso del estribillo deja bastante clara la acepción de la palabra en el contexto de la canción: 'pastilla'. Parece que en la fiesta de la que se habla en ella, las drogas y el alcohol fueron los claros protagonistas.

Un éxito mundial

La canción se ha convertido contra todo pronóstico en uno de los lanzamientos más importantes de todo el verano. Fue publicada a finales del mes de junio, aunque su videoclip ha visto la luz hace escasos días. Eso sí, no le ha hecho falta la pieza visual para triunfar a lo largo y ancho del planeta: desde hace algunas semanas es la canción más buscada en España a través de Shazam, y una de las primeras a nivel mundial. En los países que forman América Latina, por supuesto, también ha tenido una gran acogida y suma varios números 1 en muchos de ellos.

Todo ello sin contar que es también uno de los temas de moda en TikTok, y que debería convertirse en tu imprescindible para bailar durante estas semanas si no lo has hecho ya. Porque es posible que, al acabar el período estival, hablemos de que Pepas es finalmente la gran canción del verano de 2021, y no Todo de ti de Rauw Alejandro. El tiempo lo confirmará o desmentirá.