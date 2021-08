9 canciones para arrasar en TikTok este verano de 2021

No eres de este mundo si todavía no sabes lo que es TikTok. La aplicación de los vídeos cortos y divertidos se puso especialmente de moda durante el confinamiento del pasado 2020, un estatus que ha sabido mantener desde entonces y que le hacen ganar cada día más y más adeptos.

¿Quién no ha tenido, como mínimo, la tentación de bailar alguna de las canciones que nos encontramos en ella? Incluso lxs más vergonzosxs se han atrevido a ello, así que si no es tu caso y todavía te has resistido a demostrar tus dotes para la expresión corporal, te traemos 9 propuestas de gran éxito este verano tanto en las listas musicales como, por supuesto, en TikTok. Y desde ya te advertimos: ¡no podrás evitar mover el cuerpo con cada una de ellas!

La niña de la escuela - Lola Índigo, Tini, Belinda

Es el 'challenge' de moda y tiene mucho que ver con su letra. A través de ella, lxs tiktokers han mostrado su evolución desde que eran niñxs o adolescentes, y hasta ahora. ¡Para que no se diga que es díficil cambiar a mejor! Pero también, por supuesto, puedes utilizarla para bailarla por tu cuenta: con ese ritmo tan pegadizo que tiene te será difícil no hacerlo.

Jalebi Baby - Tesher, Jason Derulo

Si hablamos de canciones virales en TikTok, no podía faltar uno de los reyes de la plataforma. Jason Derulo nos ha brindado un nuevo pelotazo que, cómo no, también ha venido con un reto debajo de la manga. Si tienes que elegir, por ejemplo, entre amor y dinero, ¿por qué lado te decantas? En eso consiste la coreografía de este tema que firma también el rapero canadiense Tesher.

Pepas - Farruko

Se ha convertido contra todo pronóstico en una de las canciones más buscadas de este verano en todo el mundo. El cantante puertorriqueño ha dejado de lado el dembow por unos momentos y se pasa a la guaracha, un estilo popular colombiano. Todo ello mezclado con una gran producción que hace que nadie se resista a cantar y bailar la parte que empieza diciendo "Pepa y agua pa' la seca".

París - Ingratax

Otro ejemplo de una canción nacida en la propia plataforma, así como su autora. Ingrid Fernanda Enríquez Guillén (alias Ingratax) es una tiktoker mexicana que decidió probar suerte en la música y ha colocado su canción debut, París, entre las preferidas por los usuarios de la red social. ¡Y claro, ella misma también se ha atrevido a hacer varias piezas con su propio tema!

Qué más pues - J Balvin, María Becerra

El exitazo del colombiano J Balvin y la argentina María Becerra también se ha colado de lleno entre las indudables canciones del verano de 2021. Por ello, son muchxs lxs usuarixs de TikTok que ya se han animado a mover las caderas al ritmo de Qué más pues, convirtiéndose en otra de las composiciones más repetidas en toda la plataforma.

Miénteme - Tini, María Becerra

La rapera también ha creado otra canción que ha dado la vuelta al mundo, de la mano de su compatriota Tini. Probablemente se olían que rápidamente se convertiría en otra tendencia en TikTok, así que ellas mismas lanzaron su coreografía oficial para que el resto de tiktokers se encargasen de imitarla. ¡Nos encanta!

Todo de ti - Rauw Alejandro

Y cómo no, no podía faltar tampoco el gran imprescindible de estos últimos meses. Desde el mismo día en que el boricua lanzó el que muchxs consideran ya el himno indiscutible de este verano, la red social se llenó de bailes que nos va a costar imitar, aunque nada es imposible. ¿Dispuestxs a acelerar los latidos del resto de tiktokers?

Un beso de improviso - Ana Mena, Rocco Hunt

Triunfó con Se iluminaba, triunfó con A un paso de la luna y vuelve a hacerlo con Un beso de improviso. Ana Mena se ha convertido en la reina de la música a ambos lados del Mediterráneo y también lo peta constantemente en TikTok. Ahora, es ella misma quien nos reta a bailar su última canción. ¿Te atreves con ello?

Después de tanto sabor latino, era justo cerrar con algo diferente pero no por ello menos bailable. Esta vez, sus usuarixs le ponen a la canción del grupo italiano de moda un toque mucho más irónico y, por qué no, es también la excusa perfecta para sacar al rockero que llevamos dentro.