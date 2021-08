La polémica foto de Gloria Camila por la que las redes se le ha echado encima

Pasan los años y celebrities e influencers de todo el planeta no parece que terminen de entender lo que supone una labor de voluntariado sin necesidad de postureo, polémicas, presencia de marcas o publicación de imágenes de menores de edad. Dulceida ya se llevó hace unos años un gigantesco vapuleo en las redes sociales y la situación se ha repetido en este 2021 con Gloria Camila Ortega.

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano está de viaje por Méjico aunque no queda claro si haciendo alguna labor de voluntaria o simplemente visitando algunas zonas de aquel país como en la que se encuentra (Punta Laguna - Reserva del Mono Araña). Pero lo que no ha gustado a mucha gente ha sido la publicación de una imagen junto a un niño pequeño mejicano.

La celebrity sostiene al menor en brazos en la primera fotografía mientras que en una segunda intenta dibujarle una sonrisa con sus dedos. Una situación que no ha pasado desapercibida para las redes sociales que se han lanzado a su yugular.

Ya no se trata solo del hecho de publicar una imagen de un menor de edad (puede ser que sus padres o tutores le hayan dado el consentimiento) sino el hecho de forzarle una sonrisa al niño a quien no se ve precisamente cómodo siendo fotografiado.

Entre los centenares de comentarios que hemos podido leer tanto en Twitter como en Instagram hay muchas ofensas, muchos insultos (que preferimos obviar) pero sobre todo muchísimas críticas hacia la actitud de Gloria Camila y la innecesaria fotografía.

"Pero qué se piensa la pija esta que los niños son mascotas para fotografiarse?", "Me la imagino diciendo "sonrie un poquito pa la foto niño que me estropeas el feed", "Me acaban de enviar esto ES QUE ESTOY SIN PALABRAS", "friendly remember de que los niños tienen derechos" o "Recuerdo que hace unos años me Quedé en shock porque dijo en un programa que le encantaría adoptar a "un negrito" de África 💀💀" han sido solo algunos de los comentarios dedicados a ella.

Gloria Camila ya contestó que tenía autorización: "“Sus padres estaban delante, les pedí el permiso de hacerme foto y de compartirlo en mis redes públicas y ellos encantados. También hice publicidad de la zona en la que viven para que la gente no vaya al zoo donde están los animales encerrados, sino donde ellos encantados te enseñan la zona y están en libertad".

Puede que no fuera la intención y puede que incluso contara con autorización de sus padres o tutores pero el hecho de exhibirse en las redes sociales con un menor de edad y forzar una sonrisa no ha sentado nada bien en las redes sociales.

Muchas veces compensa quedarse con el recuerdo con o sin fotografía sin necesidad de estar constantemente publicando en nuestro timeline.