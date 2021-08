Blas Cantó habla sin tapujos sobre salud mental: “No puede ser un privilegio”

El lanzamiento de Americana junto a Echosmith ha servido también para que Blas Cantó explore otros ámbitos y conozca mucho más de algunos asuntos que van más allá de la música. En esa nueva canción, el murciano y Sydney Sierota (líder del grupo estadounidense) cantan a un amor de película, una temática que nada tiene que ver con la salud mental, aunque sí hay una estrecha relación entre ambos.

Porque detrás de su videoclip oficial está Román Reyes, actor y director de cine que ha tenido la oportunidad de relatar en los medios su dura experiencia relativa a ella: la madre de Reyes se suicidó hace algunos años a pesar de los intentos de él y toda su familia por evitarlo. Desde entonces, es la cara visible de una plataforma llamada Stop Suicidios que tiene como objetivo la prevención mediante su incorporación al discurso cotidiano "de forma responsable".

Una de las apariciones mediáticas del director se produjo en Este es el mood, el programa que presenta la influencer y exactriz porno Amarna Miller a través de internet. Ahí es donde Blas tuvo la oportunidad de ahondar un poco más en la problemática: "Me pareció muy interesante lo que (Román) explicaba y cuando hablaba de salud mental", asegura en su entrevista a LOS40. Así fue como el artista quiso también ir al formato, petición que trasladó enseguida a su equipo.

"No son llamadas de atención: te piden ayuda"

Aprovechando la ocasión, Blas Cantó se ha sincerado y ha opinado sobre la importancia de tratar la salud mental de manera natural en el día a día. Son, para él, "cosas de las que no nos dejan hablar o a las que tal vez no damos tanta importancia porque vamos muy rápido". Blas ha puesto el foco especialmente en las personas jóvenes: "creemos que muchas veces hacen llamadas de atención, pero no: son llamadas de socorro, te están pidiendo ayuda".

El ejemplo que pone es demoledor, y coincide con una noticia que hemos conocido hace escasas semanas. Los suicidios son ya la principal causa de mortalidad entre las personas de menor edad, y superan de largo a los accidentes de tráfico. Sin embargo y como recuerda el intérprete de Americana, "las campañas se vuelcan mucho más con el volante que con la cabeza". Le pide así al Gobierno que tome medidas para que los psicólogos "no se conviertan en un privilegio" y que todo el mundo pueda "acceder de una manera fácil" a ellos.

Por último, Cantó lanza un mensaje para quienes están atravesando un mal momento en su salud mental, con trastornos como la ansiedad o la depresión. "Que pidan ayuda, que no están solxs, y que sobre todo cuenten lo que les pasa. Que no esperen a que sea demasiado tarde para ahogarse en su propio drama".