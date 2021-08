¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar el colchón de una cama y cuáles son los mejores calidad-precio?

El descanso es una de las cosas más importantes en la vida de todxs y por ello contar con un buen colchón en casa puede suponer la diferencia entre afrontar el día con energía o hacerlo sin ella. Como sucede con casi todos los objetos consumibles del hogar, los colchones también tienen una fecha de caducidad. Es por ello que la OCU ha elaborado un análisis con los mejores tipos de espuma a la mejor relación calidad-precio.

Si estás pensando en cambiar y comprar uno nuevo, sigue leyendo. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar el colchón de una cama? La respuesta no es sencilla ni se puede aplicar una norma general para todos los tipos de colchones. Pero lo más habitual es que entre 8-10 años sea el periodo habitual para realizar el cambio.

Y para que sean 10 y no 8, lo más recomendable es que tu colchón vaya rotando y girando. Dicho lo cual llega el momento del cambio y eso supone no solo cambiar la pieza de descanso sino también su soporte ya sea somier, canapé...

Si te levantas con dolor de espalda o cansado o como si no hubieras dormido suficientes horas es la hora de cambiarse. La Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado un análisis de los diferentes tipos de productos que se ofertan y la mejor relación calidad-precio está en los colchones de espuma (los viscoelásticos tienen mayor calidad pero son más caros asi como los de muelles continuos o ensacados).

Emma One: Es un colchón de espuma con capa viscoelástica que se amolda al perfil del cuerpo bajo el efecto del peso y el calor corporal. Es ligero, con un peso de 12 kg en la medida de 90 cm de ancho. Es adecuado para personas que no tienen exigencias específicas en cuanto a sensación térmica, que no buscan un colchón frío o cálido. Produce la sensación de un colchón duro, con muy buenos resultados para personas delgadas, tanto si duermen de lado como bocarriba y también para personas corpulentas. Su precio, en la medida de 90 cm de ancho y 18 cm de alto, suele variar entre los 175 y los 200 euros. Para 135x190 serían unos 230 euros, algo más si hablamos de comprar un colchón de 150x190.

#CONSUMO Si piensas en comprarte un colchón, echa un vistazo a estos 4 colchones por menos de 200 euros. https://t.co/HE9jQ2Fa99 — OCU (@consumidores) August 11, 2021

Lufe Garo: Es un colchón de espuma, sin capa viscoelástica. Es ligero (10 kg en la medida de 90 cm de ancho), de construcción sencilla con un núcleo de espuma de poliuretano de firmeza blanda y que produce una sensación térmica cálida. Tiene resultados aceptables en adaptabilidad, tanto para personas delgadas como corpulentas o intermedias. Este colchón producido en Guipúzcoa es, desde luego, la primera opción para quien busca un primer colchón o un colchón sencillo. Su precio es 104,99 euros para la medida de 90 cm de ancho y 21 cm de grosor. Para 135x190 el precio sube a 150 euros. En el caso de un colchón de 150x190 tendrás que desembolsar unos 170 euros.

Ikea Mauranger: Es un colchón de espuma de firmeza media y capa de espuma viscoelástica. No es un colchón pesado (18 kg en la medida de 135 cm). Es, además, un colchón cálido. Se adapta bien a personas que duerman bocarriba, incluso personas corpulentas. Su precio, 129 euros en la medida de 90 cm de anchura y 18 cm de altura, 199 euros para 135 cm de ancho y 269 euros en el caso del colchón de 150 cm.

Ikea Matrand: Es un colchón de espuma de firmeza media. Tiene una capa de espuma viscoelástica de efecto intenso, por lo que merece la pena probarlo si esta es la propiedad que estás buscando. Es un colchón ligero, de 13 kg en la medida de 90 cm de ancho. Es, además, un colchón adecuado para personas sin una preferencia clara por colchones frescos o cálidos. Con resultados aceptables de adaptabilidad para personas delgadas y también para corpulentas. El precio es de 199 euros en la medida de 90 cm de ancho y 18 cm de alto, 299 euros en la medida de 135 cm y 359 euros en el colchón de 150 cm.

Salvo el Lufe Garo todos ellos tienen una garantía de prueba que ronda entre los tres meses y medio y el año ante el que lo puedes cambiar. Recuerda que para deshacerte de tu anterior colchón debes depositarlo en una zona de punto limpio o llamar al teléfono de recogida de muebles grandes de tu localidad.

¡Y a descansar!