Álex Bueno (‘La isla de las Tentaciones’) “toca fondo” y pide ayuda psicológica: “Es un infierno”

Aunque algunos espectadores y espectadoras de Telecinco lo conocían de Mujeres y Hombres y Viceversa, Álex Bueno se hizo conocido por gran parte de la audiencia gracias a la primera edición de La isla de las tentaciones.

El joven acudió al famoso programa de Telecinco para poner a prueba su amor con Fiama. Lo hacían tras haberse comprometido y tras llevar varios meses de noviazgo. La estancia en la isla pudo con su relación y, aunque terminaron saliendo juntos, a los pocos días decidieron poner punto final a su historia.

Ahora, dos años después, Álex vuelve a ser noticia. El rostro de Mediaset, que tiene más de 400 mil seguidores en Instagram, ha compartido una foto sonriendo en la piscina. Pero lejos de esa realidad que muestra en la idílica imagen, el joven se ha confesado y ha querido compartir con sus seguidores y seguidoras la pesadilla que está viviendo. Y es que el joven, tal y como asegura en la red social, está viviendo el peor momento de su vida.

“Acabo de subir el post que creo que ha sido el más difícil de mi vida. Con esto quiero aceptar que no soy perfecto y mostrarme como realmente estoy muchas veces: ‘Roto’”.

Alex Bueno vive su peor momento

De este modo, junto a la imagen que ha compartido, ha escrito una carta “para el mundo”, donde se sincera con todas aquellas personas que estén viviendo un momento tan complicado como el suyo: “Aquí estoy sonriendo y puedo afirmar que estoy pasando por el peor momento de mi vida”.

El participante de La Isla de las Tentaciones ha empezado narrando que ahora miso está viviendo “un puto infierno” por problemas del pasado y malas noticias. Además, el no saber cómo gestionar sus emociones ni poder expresar sus sentimientos le han llevado a una depresión y a una continua ansiedad:

“Siempre pensé que podría controlar mi mente, que todo lo malo que he vivido y me han hecho ya paso y que ha día de hoy no me afectaría…estaba totalmente equivocado. El silencio, el no hablar mis problemas y el decir “estoy bien” me ha llevado hasta este punto”.

Asegura haber tocado fondo

“He tocado fondo, he llorado, he pedido explicaciones de ‘¿por qué a mi?’, he retroalimentado tanto esas malas energías que ahora mismo estoy en desventaja en esta batalla”, ha continuado explicando Álex en su carta.

El concursante de MYHYV ha querido explicar que ha encontrado apoyo en aquellas personas que han pasado por algo similar: “Gracias a dios tengo gente que ha pasado por lo mismo y me ha aconsejado, me vuelvo a poner en manos de un psicólogo desde mañana mismo porque si, he tocado fondo pero prometo volver a volar y ganar esta batalla”.

Además, Bueno ha querido dejar claro que esta carta la ha escrito para ayudar a otras personas a pedir ayuda si la necesitan cuando estén pasando un momento similar:

“Para tod@s los que estéis pasando por algo así, no sintáis vergüenza de verdad, pedir ayuda! Hay algo que he aprendido: nadie es irrompible, nadie es perfecto y las cosas no se superan en silencio”.