Chica Sobresalto lanza ‘Retales’: un EP muy personal con canciones olvidadas

Maialen es una de las grandes voces que nos dejó la última edición de Operación Triunfo. La artista, que se ganó la simpatía del público en el talent de TVE, no tardó en demostrar que tenía una gran capacidad para componer canciones. Lo hizo tanto dentro como fuera de la academia.

De este modo, conocimos a Chica Sobresalto, el nombre artístico de la cantante navarra: una cantautora llena de sensibilidad que no tiene miedo en abrirse en canal en sus canciones.

Este mismo año, la joven lanzaba Sinapsis, un auténtico viaje al interior de la artista. Literalmente. La cantante explicaba las sensaciones físicas que le han ocurrido en varios momentos de su vida. Con el sistema nervioso como hilo conductor, la artista explicaba distintas emociones que había vivido. Maialen explicaba sentimientos a través de neurotransmisiones como la dopamina, la somatropina o la melatonina.

Ahora, tres meses después de aquel lanzamiento, Chica Sobresalto ha lanzado su nuevo EP: Retales. Se trata de tres temas en formato acústico junto a un bonus track: Basendere. Esta última es un homenaje a su Navarra natal.

¿Qué canciones encontramos en Retales?

Se tratan de tres temas muy personales que funcionan como caras b de los singles que aparecen en Sinapsis. De este modo, Maialen nos enseña Perdóname cuerpo, La melodía que amansa mis fueras y Disnea.

Para los más fans de Chica Sobresalto estas canciones no son nuevas. Las dos primeras aparecían en los formatos físicos de Fusión del Núcleo. Disnea, por su parte, la regaló junto al pre-save digital de Selección Natural.

La propia Maialen ha explicado en la nota de prensa qué significan para ella estas canciones:

“Los retales me recuerdan un poco a mí. Son las canciones olvidadas, la niña a la que elegían la última para hacer equipo en clase de gimnasia. Son los gatos negros, el número nueve del eneagrama. Sin ser yo nada de eso. He descubierto hace poco que soy un uno, un puñetero uno. Son el capítulo de esa serie, en el que quizás no ocurre nada que cambie el rumbo de la historia, pero si lo miras bien, te pone la piel de gallina por el color, el arte, la banda sonora… Amo mis retales, porque sin formar parte de nada, ellas mismas son un todo. Ojalá tuviera yo ese poder, ojalá fuera yo un nueve, ojalá fuera yo un retal, que pese a haber perdido el resto de sus trozos, es capaz de ser y estar tan entera”.

¿De qué habla cada una de las canciones de Retales?

Maialen también ha explicado qué es lo que le llevó a escribir cada una de estas cuatro canciones. Así, Perdóname Cuerpo es justo una manera de decirle a cada una de sus calidad gracias por hacerle respirar, comer o tener orgasmos. También le pide perdón por fumar o por dejar de comer a veces. Es una forma de rendir homenaje y quererse a sí misma.

La melodía que amansa mis fieras, tal y como cuenta la cantante, es una canción que compuso con tan solo 17 años junto a su amigo Gorka. “Habla de esa persona que hace que todo sea casa”, explica la joven.

Disnea, por su parte, cuenta aquella sensación que se te queda cuando alguien se va y sientes que se ha llevado una parte de ti. Y Basandre es un tema que salió tras un encuentro con Diego de Veintiuno:

“Creo que es de los pocos amigos de verdad que he hecho en la música desde que salí de Operación Triunfo. Él me ayudó a componerla, me acompañó a grabar, a montar todos los coros… Es tan suya como mía y me encanta. Habla de la tierra bruja, de Nafarroa, Navarra, Iruñea, Pamplona”