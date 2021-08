Paula Echevarría contesta las críticas recibidas tras publicar una foto dando el biberón a su hijo

Paula Echevarría ha convertido a su hijo Miguel Jr en uno de los protagonistas de su vida y no solo la real sino también la virtual. Y eso es un arma de doble filo porque, por un lado, permite ser influencer en un campo, el de la maternidad, con muchos seguidores. Pero, por otro, se expone a muchas críticas.

Ella ha defendido la lactancia materna desde que su pequeño llegó al mundo al pasado abril, pero ha publicado una foto en la que se la ve dando el biberón. “Me gusta el reflejo del espejo... 😊”, escribía al lado de una imagen muy tierna que no ha sido muy bien recibida por algunos que han criticado que haya empezado tan pronto a darle el biberón al bebé.

Un debate que siempre ha estado ahí y que tiene diferentes posturas, aunque la suya está clara, que cada cual haga lo que crea que es mejor para su bebé sin tener que sentir la presión mediática por la decisión que tome.

Contestando a los que la critican

No se ha podido quedar callada y ha compartido un vídeo con el que pretendía tapar bocas. “Estoy flipando con los comentarios a la foto que he puesto. Nunca pensé que la gente pudiese ser tan atrevida, metomentodo, desinformada, bocazas y kamikazes a la hora de decir cualquier cosa... De verdad, nunca me dejará de sorprender la humanidad", empezaba diciendo visiblemente molesta por las críticas.

"No voy a dar ningún tipo de explicación, por supuesto, para empezar porque es mi hijo y hago lo que considero como madre que soy. Pero es que no tenéis ni idea los que habláis. No sabéis si le estoy dando el pecho todavía y eso es leche que yo me he extraído. No sabéis si eso es un refuerzo o si le he dado biberón desde que nació porque a mí me ha dado la gana y nadie tiene que juzgar nada", explicaba pidiendo un poco de prudencia a la hora de hablar sin saber.

"Su padre y yo, en consenso con un doctor, somos los que estimamos lo que al niño le viene bien. Lo que me sorprende muchísimo es que nadie tenga ni la más remota idea, pero todo el mundo se atreva a hablar. De verdad, hay un refrán que dice 'cada uno en su casa y Dios en la de todos'... Si hiciésemos un poquito más de caso, nos iría mucho mejor", expresaba enfadada.

"Espero que vosotros en vuestros hogares hagáis las cosas a vuestro antojo. Yo en el mío, sí, gracias", terminaba escribiendo antes de añadir un apunte en forma de petición. Pedía a la gente que fuera "un poco más empática, porque en mi caso yo decido si le doy el pecho, el biberón o ambas cosas, pero hay quien ni siquiera tiene esa opción y no le queda más remedio. Conozco muchas mujeres que quieren dar el pecho y, por lo que sea, se les corta la leche, o no alimenta lo suficiente… Lo que quiero decir es que nadie se meta en la vida de los demás, porque nunca sabes en qué llaguita puedes estar metiendo el dedo", remataba.

Pero que conste que no todo el mundo ha criticado su foto. De hecho, ha recibido muchos piropos.