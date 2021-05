Paula Echevarría se parte de risa con el último comentario de Sara Sálamo sobre la maternidad real

Hubo un tiempo en el que decir algo negativo de la maternidad se veía con malos ojos, en seguida te convertía en una mala madre. Pero gracias a muchas mujeres que, afortunadamente, se han empeñado en sacar a la luz la maternidad real, eso ha cambiado y ya no hay tanto tabú respecto a este tema.

Ser madre es lo más maravilloso que le puede suceder a una mujer, pero eso no significa que no lleve aparejado una serie de sinsabores que existen y que no hay que ocultar.

Una de esas mujeres que han ayudado a hablar abiertamente de todos los aspectos de la maternidad es Sara Sálamo. La mujer de Isco Alarcón tiene dos hijos pequeños y desde su primer embarazo ha ido compartiendo tanto lo bueno como lo malo de todo el proceso.

Por eso sabemos que se puede perder mucho pelo tras pasar por un embarazo o que no siempre puedes ir impecable cuando tienes bebés en casa. De hecho, eso es lo que ha transmitido con una de sus últimas fotografías.

Pequeño incidente

“Cuando te quieres hacer la guapa, pero te das cuenta de que tu bebé te ha vomitado encima🙋🏽‍♀️”, escribía junto a una imagen en la que podemos verla con un cerco en el hombro que le ha dejado su bebé. Y eso que no podemos olerlo, que sería peor.

Seguro que muchas madres se han sentido identificadas con ella porque raro es la que no ha pasado por ese momento de estar arreglada y coger al bebé un momento, suficiente para que consiga que tengas que volver a cambiarte de ropa.

Son muchos los que se han echado unas risas y se han solidarizado con la actriz.