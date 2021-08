Maxi Iglesias habla de las mujeres de ‘Valeria’, la serie que se ha colado en el top de Netflix

Maxi Iglesias es uno de los actores que ha pasado un buen fin de semana viendo la buena acogida que ha tenido la segunda temporada de Valeria, la serie que adapta la saga de mayor éxito de Elísabet Benavent. La autora ya nos avisaba que se venían curvas. Había decidido tomar más control sobre la serie que se acercaría a la historia original.

Y parece que el resultado ha convencido porque ya se ha colado en el top de Netflix donde se ha puesto en primera posición. Un dato que el actor que da vida a Víctor ha querido celebrar compartiendo una imagen de algunos de sus momentos favoritos del rodaje.

Y no sólo eso, lo ha acompañado de un discurso en el que homenajea a las mujeres que forman parte de este gran equipo. “Estar rodeado de estas mujeres, talentosas, generosas, atentas…es un privilegio y hacen que me sienta afortunado…”, aseguraba.

Nº1 en Netflix

Y no se quedaba ahí porque tenía mucho más que decir sobre todas ellas: “Mis compañeras son lo puto más y son las culpables de que ya estemos número 1 en España… 🥰💫. No sólo las actrices. Directoras, scripts, vestuario, makeup, ARTE, sonido ,cámara... en el equipo técnico con más mujeres en el que he trabajado nunca”.

Parece que las cosas están cambiando y no se le ve nada mal tan bien rodeado. Reconoce que el resultado se debe, en parte, a esa concentración femenina. “Y así, nace y se desarrolla un proyecto cargado de sensibilidad y cercanía a temas que nos deberían importar a tod@s lleno de realismo y verdad sin olvidar que estamos ante una serie de comedia”, añadía.

Y quería dar las gracias a algunas de esas mujeres en concreto: “Gracias por los buenos comentarios y a @betacoqueta @marinaperezb y montaña por crearla, escribirla, adaptarla y en definitiva hacernos posibles. Ella es VALERIA! ❤❤❤”.

Y ya puestos, no ha dudado en interactuar con sus seguidores y les ha lanzado un par de preguntas. “Qué os parece esta temporada? O momento que más os guste?”, compartía. Y había respuestas para todos los gustos.