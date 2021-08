De Rauw Alejandro a Pignoise: LOS40 vídeos de la semana

¡Rauw Alejandro lo ha vuelto a conseguir! La estrella latina ha conseguido volver a ser número 1 de LOS40 con su temazo Todo de ti. Es la tercera vez no consecutiva que el joven se alza con esta posición. De este modo, este sábado 14 de agosto, el puertorriqueño ha conseguido igualar en a C. Tangana y su Tú me dejaste de querer. Y es que el madrileño había sido el único que había conseguido ser número 1 hasta en tres ocasiones con una canción en lo que va de 2021.

A estas alturas, cada vez quedan menos dudas sobre cuál es la verdadera canción del verano, posicionando Todo de ti como la firme vencedora. El tema de Rauw Alejandro no ha dejado de sonar desde que se lanzó el pasado mes de mayo, consiguiendo millones de reproducciones en las plataformas y haciendo bailar a miles de personas.

Pero Rauw Alejandro no es el único que ha experimentado cambios en la lista. ¡Ni mucho menos! Esta semana Maneskin se han quedado con la plata. El grupo italiano no ha dejado de subir posiciones desde que entró en la lista con su versión de Beggin. De este modo, los ganadores de Eurovisión 2021 podrían llevarse el oro muy pronto.

Otras dos artistas que han subido en el top esta semana son Lola Índigo con La niña de la escuela, que se queda en el #6 , y Olivia Rodrigo con Good 4 U, que se queda en el #7. ¿Conseguirán colarse en el top 3 en la próxima semana?

Además, esta semana han entrado dos nuevos temas a la lista: Dispárame de Ainoa Buitrago y Una sensación de Pignoise. La primera se queda en el #37 y los segundos en el #40. Eso sí, Óscar Martínez pudo charlar con ellos sobre esta nueva etapa musical en el programa.