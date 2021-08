Sara Carbonero se une a la ex de Alejandro Sanz para marcarse una coreografía que recibe muchos comentarios

Sara Carbonero está feliz, no hay más que ver sus últimas publicaciones. Está claro que volver a estar enamorada tendrá mucho que ver, pero, sobre todo, el haber encontrado la calma en su vida. Y en esas circunstancias y siendo verano, lo que toca es disfrutar al máximo y nada mejor que hacerlo con música.

La periodista no es muy habitual de los bailecitos típicos de TikTok, pero ha caído en sus redes y no lo ha hecho sola. Se ha unido a Raquel Perera, la ex de Alejandro Sanz y madre de sus hijos Alma y Dylan.

Las dos se han marcado una coreografía que se nota que han ensayado durante un tiempo y no lo han hecho solas, sino que han recibido la ayuda de un maestro en estas cuestiones. Un maestro que seguro que te suena: Junior Míguez. “Bailando con el maestro. 🙌🏻”, escribía junto al vídeo que ha compartido de la actuación en el que podemos verles bailando al ritmo de Toca Toca de Fly Project.

El sevillano, que tiene una academia de baile en Sevilla, ha ayudado a estas dos amigas a lucirse. Una relación que les une gracias a la buena amistad que tiene Carbonero con su mujer, La Flaka que compartía un bonito mensaje: “Jajajaj…os quiero pareja de 3 😍”.

Una actuación muy aplaudida

No ha sido la única que ha querido comentar esta loable actuación en la que derrochan flow y dejan el protagonismo al que sabe.

Paula Echevarría: Me encanta verte on fire amiga! 🔥 🙌😂

Toñi Moreno: Esperarme que ya voy pa ya !!!

Vanesa Martín: Digo digo😂

Tamara Gorro: ❤️❤️❤️❤️❤️

Nagore Robles: Jajajjaja vamooos! Me encanta!👏👏🙌

Ariadne Artiles: Que maravilla ! Me apunto a la vuelta guárdenme un sitio 😉

Mariola Orellana: 👏👏👏👏👏oleeeee😍😍😍😍🔥

Nuria Roca: ♥️♥️♥️♥️

María Toledo: Me encanta!! Junior es tan increíble!!! Es un súper crack!!!! 🙌🙌🙌

Lucía Villalón: 👏👏👏

Otra cosa que nos ha quedado clara es el mismo gusto estilístico que comparten Sara y Raquel que llevan looks muy similares y muy adecuados para este tipo de bailes. “La buena energía se contagia”, aseguraba Carbonero sobre el momento que ha compartido. “@raquel_perera nivel superior”, aseguraba sobre su compañera. Mujeres con muchas cosas en común que parece que están disfrutando juntas de un verano con mucha alegría.