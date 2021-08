Marta López se enfrenta a Samira Jalil tras acusar a su nuevo novio de ser un “caza famosas”

Marta López acudió a Supervivientes soltera y no, no encontró el amor en la Honduras, aunque sí a su vuelta. Lleva un tiempo conociendo a Rubén, un policía que se ha convertido en su nueva ilusión y aunque está en esa especie de luna de miel que se vive al principio de una relación, ya empiezan a llegar los primeros obstáculos.

Sálvame no es de poner las cosas fáciles a sus colaboradores y esta semana arrancaba con la aparición de una invitada sorpresa dispuesta a desenmascarar a su nuevo chico y asegurar que es un caza famosas. Tras confirmar que esa misteriosa persona era Samira Jalil, Marta no podía más que echarse las manos a la cabeza.

“La verdad que no quiero verte mal, me ha sentado fatal verte mal. Me ha dado como un vuelco en el corazón”, arrancaba diciendo Samira nada más entrar en plató y desvelar su identidad.

“¿Sabes lo que me da pena? Que Rubén hablaba muy bien de ti”, le decía Marta. “Si yo no vengo a hablar mal de él”, respondía la invitada. “Entonces, ¿a qué vienes? ¿a fastidiarme a mí?”, contraatacaba la colaboradora.

La verdad de Samira

“Yo vengo a contar la verdad. A mí me han invitado y vengo a contar mi verdad. Ya sabes cómo funciona la tele, no hace falta que te lo diga”, le explicaba Samira. “Pero evidentemente vendrás a contar algo”, recibía como respuesta.

“Tengo que decir que es un buen chaval, te has llevado un buen partido. Es verdad que me sorprendió un poco cuando me he enterado de la noticia más que nada porque el chaval estuvo pico y pala durante tres semanas”, empezaba contando Samira. Marta López aseguraba que no la creía y que dudaba mucho que su novio hubiera querido estar con ella.

“Yo no he venido a despreciarte como mujer llevándome 17 años. Por eso me ha extrañado que esté contigo, que yo tengo 30 y tú 47, no es por menospreciar”, atacaba la influencer.

Un ataque a su edad del que parece estar ya bastante cansada: “Yo he dicho que no me lo creo, me parece bajuno, tengo 47 años estoy estupenda y ojalá llegues tú”. No dudaba en afirmar que todo esto le da bastante vergüenza.

Está claro que la situación no fue cómoda para la colaboradora que acaba explotando: “¡Dejadme en paz, tía! ¡Dejadme tranquila, tía! que vaya con quien quiera, no vengas aquí a reírte ¡Estás disfrutando cuando yo lo estoy pasando mal, que estoy pasando un apuro tremendo!”.

El estallido de Marta

Rafa Mora defendía a Samira alegando que no está mal que alguien le abra los ojos a Marta. “Que no es verdad, que no ha hecho nada malo este chico para que vengan ahora aquí a ponerle en entredicho delante de todo el mundo, con la profesión que tiene, que no ha hecho nada, si hubiera hecho algo, sería yo la primera en decirlo. ¿No puede ligar con quien le dé la gana?”, contestaba.

“Me parece ridículo lo que estás diciendo y para ser amigo tuyo le estás haciendo un flaco favor porque si es un buen chico no deberías estar haciendo esto. Si yo quiero iniciar algo con él, y tengo a mi familia, mis padres, mis hijos… pueden estar viendo esto y pueden tener una idea equivocada sobre él. No se lo merece él ni yo. A mí lo que haya hecho contigo o con 200 antes, me importa tres pepinos”, remataba ya fuera de sí.

Veremos si una vez acabe el verano esta pareja sigue junta o les puede la presión mediática.