Paz Padilla relata la pesadilla que vivió por un paparazzi: “Estuve tres días llorando”

Paz Padilla ha estallado este lunes, 16 de agosto, en Sálvame. Lo ha hecho contra todos aquellos paparazzi que han terminado robándole fotos en momentos en los que la presentadora se ha sentado vulnerable. De este modo, cuando en el programa de las tardes de Telecinco debatían sobre los límites de los fotógrafos del corazón, Paz ha querido contar una de sus peores experiencias con ellos mandando un mensaje muy claro.

El pasado 2020, Antonio Juan Vidal, la pareja de Paz Padilla, fallecía como consecuencia de un tumor cerebral. Fue entonces cuando Paz vivió uno de los peores momentos que recuerda con los paparazzi.

Y es que uno de ellos publicó una foto de la lápida de su marido cuando ni si quiera estaba puesta. “Sacaron las fotos de la lápida de Antonio. ¡Que ni estaba la lápida puesta”, aseguró la presentadora en el programa.

Un mensaje muy claro

De este modo, Paz ha querido enviar un mensaje muy claro a aquel fotógrafo: “No te lo voy a perdonar nunca”.

La actriz y presentadora ha empezado contando cómo vivió aquel momento, cuando vio que habían sacado en una revista la foto de la lápida de su Antonio: “¡Hay que ser ruin! Porque tú también vas a morir, te van a enterrar o a incinerar”.

Además, Paz no quiso dar el nombre: “No te voy a perdonar nunca y no voy a dar el nombre para no darte la oportunidad. Es horrible”. Eso sí, haciendo gala de los valores que predica en su libro El humor de mi vida, la presentadora le desea solo cosas buenas a ese paparazzi: “El karma, cariño. Te deseo amor porque tienes que estar muy solo, no tendrás a nadie que te quiera. Ojalá te quiera yo algún día”.

Paz tacha aquel acto de “inhumano” y es que no entiende cómo alguien puede ganar dinero del dolor de una persona que está viviendo su peor momento. “Si hubieses sentido un poco de amor, no me haces esto. Me tiré tres días llorando”, dijo la presentadora.