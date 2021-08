Alejandro Sanz comparte los primeros acordes de ‘Conmigo’ su nueva colaboración

Hace tres días, Alejandro Sanz preguntaba con quién nos gustaría que fuese su siguiente colaboración. En seguida se apuntaban Pastora Soler, Alberto Jiménez de Miss Caffeina, Maxim Huerta, Marina Heredia o Elia Galera, entre muchos otros que considerarían como un sueño cumplido el compartir un tema con él.

Eso sí, para muchos sería un puntazo ver una colaboración con alguno de sus hijos. Alexander, de momento, le acompaña como instrumentista en sus conciertos y su hija Manuela no descarta una carrera musical, así que no es tan improbable. Aunque no tiene pinta de que sea en esta ocasión.

De momento no ha desvelado de quién se trata, aunque la fotografía que compartía nos hacía pensar que se trataba de una mujer. Poco a poco irá desvelando más datos. Ahora ya sabemos cómo se llama este nuevo tema: Conmigo.

Primeros acordes e imágenes del videoclip

Ha compartido los primeros acordes de esta nueva canción que ha hecho que alguno se pregunte si suena a reguetón. No sería descabellado, en más de una ocasión el madrileño ha demostrado que sabe adaptarse a las tendencias y experimentar con la música que tiene raíces, y está claro que el reguetón lo tiene.

De momento, hemos podido ver dos looks que lucirá en el videoclip. Una chaqueta de cuero negro de Hugo con gafas cuadradas a juego. Las mismas que combina con otro estilismo en blanco, más veraniego.

El vídeo lo ha grabado en el Museo Neoclásico de Madrid y no faltan las bailarinas con mucho color y hasta un vestido en rojo con mucho folklore. Pistas que nos van ayudando a hacernos una idea de lo que nos espera.

Todavía no ha compartido fecha de publicación, aunque asegura que llegará “muy pronto”. “Aaaah, eso no se hace …! Danos más”, pedía Elia Galera. Pero la actriz no conseguía más que un +++ del cantante que siempre hace gala de un gran sentido del humor.

Alguno ha querido ver a Mike Bahía en uno de los planos por lo que su apuesta se decanta por Greeicy. Pero ya veremos, seguro que en breve nos da algún detalle más.

Dos gotas de agua

La que seguro que ya ha escuchado ese nuevo tema es su hija Manuela que es una de sus fieles seguidoras, aunque no ha dicho ni pío, que hay que mantener el secreto. La joven no duda en comentar las publicaciones de su padre, aunque de momento no ha dicho nada de esta nueva colaboración. Una de las últimas imágenes que comentaba le hacía dudar de la identidad de su padre.

El cantante publicaba una foto en la que podíamos verle elegantemente vestido y a ella le surgían dudas: “Porque pensé que era yo con efecto de hombre?”. Una pregunta que se hacían muchos que aseguran que Alejandro no hace hijos sino fotocopias.