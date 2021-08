Olivia Rodrigo sorprende a sus fans con el vinilo de ‘Sour’

Sin lugar a dudas, Sour de Olivia Rodrigo se ha convertido en uno de los álbumes del año. La cantante estadounidense ha debutado en la industria de la música por todo lo alto con su primer LP. Canciones como Drivers License, Good 4 U o Deja Vu no han dejado de sonar estos meses, convirtiendo a la joven en una de las promesas del pop actuales.

Personalidades como Taylor Swift han caído rendidas ante sus letras. ¡Y no nos extraña! La cantante ha recuperado ese sonido pop rock de principios de los 2000’s para traérselo a la Generación Z.

Aunque el disco salió el pasado mes de mayo, Olivia todavía tiene un as guardado en la manga: nada más y nada menos que la versión vinilo. La cantante ha anunciado en su cuenta de Instagram que este mismo viernes, 20 de agosto, sale a la venta la versión en vinilo de su disco. ¡Y parece una auténtica fantasía que hará muy felices a sus fans!

Así es el vinilo

En el post aparece la artista en una habitación desembalando uno de los discos. La joven asegura que es la primera vez que abre uno de ellos. Cuando lo abre, podemos ver lo impresionante que es el interior. Como si se tratase de una libreta del instituto, está llena de mensajes escritos en bolígrafo. Vamos, una auténtica fantasía que va muy acorde con la apuesta visual de Sour.

Junto al vídeo, la cantante ha escrito el siguiente mensaje, donde se muestra contenta con la publicación del vinilo:

“El vinilo de SOUR sale este viernes y no podría estar más emocionada si lo intentara!!!!!! ¡ya puedes preordenarlos en oliviarodrigo.com si quieres! He descubierto muchos de mis álbumes favoritos a través de discos de vinilo y es lo mejor del mundo poder tener uno con canciones que he escrito.”

Sin duda, Olivia Rodrigo está haciendo historia con Sour, ganando cada vez más seguidores y seguidoras.