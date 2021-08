Ana Mena se convierte en la artista española más escuchada en streaming

Ana Mena no para de lanzar hits. La malagueña siempre tiene una canción para hacernos bailar, convirtiéndose en una indispensable de las listas de reproducción de las fiestas. Y es que Ana ha encontrado la fórmula de la canción del verano. Desde A un paso de la luna hasta Se iluminaba, pasando por Solo o Un beso de improviso: la cantante no ha dejado de hacer que nos movamos.

La artista lleva más de cinco años en la industria musical, consiguiendo hacerse un hueco. ¡Y no solo lo ha hecho! Sino que ha conseguido posicionarse en todo lo alto de las listas de reproducción, convirtiéndose en la artista española con más streaming consumido en España. Vamos, que es la que más suena en vuestras listas de Spotify, Apple Music y Youtube. ¡Toda una proeza!

La malagueña ha celebrado en sus redes sociales esta proeza. Lo ha hecho con un tuit donde deja claro que ha sido la recompensa de muchos años de trabajo:

“Estoy emocionadísima, de corazón, gracias. Son tantos años picando mucha piedra… Lo estamos haciendo! OS AMOOOOOOOO”.

Además, la cantante ha asegurado que todavía no da crédito a la noticia: “No me lo creo. Gracias de corazón. Sois los mejores”.

Tal y como recoge el medio Vinilo Negro, Ana Mena ha conseguido tener 123 millones de streams en lo que va de año, superando a Rosalía, quien lleva 122.65 millones. En cuanto a nivel global, Ana Mena se encuentra en el #2, solo superado por C. Tangana.

En los últimos años, han sido Aitana y Rosalía quienes han liderado esta lista. En 2018 y 2020 fue la primera y en 2019 la segunda. Ahora, junto a C. Tangana, Ana Mena es la única artista española que no ha salido del top 40 de streaming en España en lo que va de año. Y es que la artista no ha dejado de lanzar temazos en todo el año.

Ana Mena: una creadora de hits

Parte del éxito de la artista está en su fama en Italia. La joven goza de una gran carrera tanto en España como en el país vecino. Ana ha lanzado los mismos temas que en España junto a sus amigos Rocco Hunt y Fred De Palma. De este modo, la española ha conquistado también el corazón de los italianos e italianas al ritmo de Una volta ancora, A un passo della luna o D’estate non vale.