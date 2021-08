Ana Mena y Rocco Hunt pueden regresar juntos a la lista

Hay artistas que se juntan por compromiso, una sola vez, y después si te he visto no me acuerdo. No es el caso, desde luego, de Ana Mena y Rocco Hunt, grandes amigos que convierten en oro todo lo que tocan. Fueron tres semanas número uno con A un paso de la luna, single que también arrasó en la Italia natal de Rocco. Defendieron el tema en LOS40 Music Awards de 2020 y en LOS40 Primavera Pop de este año, tanto en Madrid como en Rubí (Barcelona). Siempre derrochando simpatía y ganándose al público con esa química que despiden sobre el escenario. Pues bien: hace unas semanas lanzaron nuevo single, Un beso de improviso, y ahora es candidato a entrar en lista.

Ana Mena, Rocco Hunt - Un beso de improviso (Official Video)

Ambos presentaron el tema en #Del40al1CocaCola a finales de junio, cuando nos visitaron en el estudio para dar su Voto VIP. “Es una canción muy guapa —dijo Rocco—, porque es más veloz que A un paso de la luna, tiene más ritmo… Y cantar con Ana siempre es una experiencia linda”. Ana, por cierto, podría hacer doblete porque sigue en lista con Solo, junto a Omar Montes y Maffio, tema que ha sido número uno. La malagueña está on fire, y ahora solo resta que inserte en el chart de LOS40 este nuevo single con Rocco. Si los apoyáis mucho con el HT #MiVoto40, se hará realidad.